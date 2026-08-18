Simav kaymakamı Karaloğlu 93. panayıra katıldı, esnaf ve güvenlik ekiplerini ziyaret etti

kaymakamın ziyaretinde esnafa destek:

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, ilçede bu yıl 93’üncüsü düzenlenen 93. Geleneksel Simav Panayırı alanına gelerek ziyaretlere başladı. Panayır alanında Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun tarafından karşılanan Karaloğlu, alandaki esnafları tek tek dolaşıp sohbet etti ve onların taleplerini dinledi. Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam, panayırın ilçeye sağladığı ekonomik hareketliliğe dikkat çekti.

emniyet güçleriyle görüşme:

Ziyaret kapsamında Karaloğlu, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla panayırda görev yapan polis ve jandarma teşkilatlarının bekleme noktalarını da ziyaret etti. Görevli personelle bir araya gelerek panayır süresince kamu düzeninin korunması için gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür etti ve çalışmalarından ötürü tebrik etti.

panayırın toplumsal ve ekonomik boyutu:

Kaymakam Karaloğlu, panayırın kültürel geleneğini yaşatmasının yanı sıra yerel ticarete ve sosyal hayata olumlu katkı sağladığını vurguladı. Karaloğlu, 93. Geleneksel Simav Panayırı'nın ilçe, esnaf ve tüm vatandaşlar için hayırlı, bereketli ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu ve ziyaretin etkinliğin güvenli ve düzenli yürütülmesine katkı sunduğunu belirtti.

SİMAV KAYMAKAMI KARALOĞLU’NDAN 93. SİMAV PANAYIRINA ZİYARET