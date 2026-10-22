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Simav’da hasat zamanı: ayçiçeği tarlalarında yerinde denetim

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Demirci Belediyesi sınırlarındaki ayçiçeği tarlalarında hasat sürecini yerinde kontrol etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

Simav’da hasat zamanı: ayçiçeği tarlalarında yerinde denetim

Simav’da ayçiçeği tarlalarında hasat kontrolleri

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Kütahya'nın Simav ilçesinde, Demirci Belediyesi sınırları içinde bulunan ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerle hasat sürecinin sahada izlenmesi ve üretim koşullarının değerlendirilmesi hedeflendi.

kontrollerin kapsamı:

Denetimler sırasında ekipler; tarladaki hasat uygulamalarını, ürün olgunluğunu ve biçim sürecini yerinde inceledi. Gözlemler, tarımsal üretim alanlarındaki uygulamaların ve hasat zamanlamasının kayıt altına alınması şeklinde yürütüldü.

amaç ve izlenecek adımlar:

Çalışmaların önceliği, üretimin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini desteklemek olarak belirlendi. Ekipler tarafından yapılan tespitler raporlanarak ilgili birimlerle paylaşılacak ve gerektiğinde üreticilere yönlendirici öneriler sunulacaktır.

SİMAV’DA AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA HASAT KONTROLLERİ YAPILDI

SİMAV’DA AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA HASAT KONTROLLERİ YAPILDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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