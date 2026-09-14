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Simav'da ortak müdahaleyle dağlık alan yangını kontrol altına alındı

Naşa beldesi TOKİ bölgesindeki dağlık alanda çıkan yangın, Naşa ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Simav'da ortak müdahaleyle dağlık alan yangını kontrol altına alındı

Simav'da ortak müdahaleyle dağlık alan yangını kontrol altına alındı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde, TOKİ bölgesinde bulunan dağlık alanda yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye müdahale edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen Naşa Belediyesi ve çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

İtfaiye ve orman ekipleri, yangını yoğun çalışma sonucu kontrol altına aldı ve ardından sürdürülen soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın tamamen söndürüldü.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki kontrollerin sürdüğünü ve benzer olaylara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Olayda can kaybı veya geniş çaplı bir zarar bildirilmedi; ekiplerin erken müdahalesi, olası risklerin minimize edilmesinde belirleyici oldu.

SİMAV’DA DAĞLIK ALANDA YANGIN PANİĞİ! EKİPLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ

SİMAV’DA DAĞLIK ALANDA YANGIN PANİĞİ! EKİPLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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