Simav'da su depolanıyor: Kızılcık Barajı yüzde 12 fiziki gerçekleşmeyle ilerliyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı süren Kızılcık Barajı projesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 12 seviyesine ulaştı. Projenin güncel maliyeti 973 milyon TL olarak bildirildi. Yapımına 1 Temmuz 2026 tarihinde başlanan barajın hedef tamamlanma tarihi 26 Ağustos 2029 olarak planlanıyor.

İnşaatta hangi aşamalar tamamlandı:

Yetkililer inşaat kapsamında gövde, dolu savak ve dip savak kazılarının tamamlandığını; halen dip savak enjeksiyon çalışmalarının, betonarme imalatlarının ve cebri boru kaynak işlemlerinin devam ettiğini aktardı. AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer projeyi yerinde inceleyerek AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte denetimlerde bulundu.

Hedeflenen kapasite ve bölgesel katkı:

Projenin tamamlanmasıyla 9,58 milyon metreküp suyun depolanması ve 33 bin 450 dekar tarım arazisinin sulamaya kavuşması öngörülüyor. Sulu tarımın devreye girmesiyle bölge ekonomisine yıllık 500 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlanacağı hedefleniyor. Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti anlayışı doğrultusunda Kütahya ve Simav'ın kalkınmasına katkı verecek yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Biçer açıklamasında, "Bizim siyaset anlayışımız; laf değil eser üretmek, vaat değil hizmet ortaya koymak, günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmektir. İlimiz genelinin tüm ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADİL BİÇER, SİMAV İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN KIZILCIK BARAJI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU