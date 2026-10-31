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Bafra'da sokak tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: iki kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde Emir Efendi Mahallesi'ndeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ö. (16) ve E.Y. bıçakla yaralandı; şüpheli aranıyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra'da sokak tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: iki kişi yaralandı

olayın gerçekleştiği adres ve ilk bilgiler:

Samsun'un Bafra ilçesinde, Emir Efendi Mahallesi Tabib Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda E.Ö. (16) ile E.Y. bıçakla yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

yaralıların tedavisi ve müdahale:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

şüpheli ve soruşturma çalışması:

Olayın ardından kavgaya karışıp kaçan şüpheli'nin yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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