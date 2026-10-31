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Avcılar'da akşamüstü sokak kavgası aile yakınlarının müdahalesiyle büyüdü

Avcılar Yeşilkent'te akşam saat 17.30'da iki grup arasında başlayan tartışma ailelerin karışmasıyla kavgaya dönüştü; olay cep telefonu kamerasına yansıdı, polis müdahale etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Avcılar'da akşamüstü sokak kavgası aile yakınlarının müdahalesiyle büyüdü

Avcılar Yeşilkent'te akşamüstü gerilim

İstanbul Avcılar'da, Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde akşam saat 17.30 sıralarında iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlenen tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavganın gelişimi:

Tarafların aile yakınlarının da olaya dahil olmasıyla saha genişledi ve arbede şiddetlendi. Görüntülerde kalabalık iki grubun birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırdığı, bazı kişilerin yere düştüğü anlar yer aldı. Olayı çevrede bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı ve çıkan kavgayı sonlandırdı. Yetkililer olayla ilgili olarak ilk müdahalenin ardından gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Olayın nedeni ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın ayrıntıları ise henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Görüntülerdeki şiddet anları, mahalledeki güvenlik ve kamu düzeni endişelerini gündeme getirdi.

Avcılar&#039;da iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Avcılar'da iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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