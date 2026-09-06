Sınav kapılarında son dakika koşuşturması: KPSS'ye yetişen içeri girdi, yetişemeyen geri döndü

Bingöl'de KPSS sabahı

Bingöl'de bugün düzenlenen KPSS için sınav merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Adaylar erken saatlerde merkezlere yönelirken, bazıları sınav giriş saatine kadar beklemeyi tercih etti, bazıları ise son dakikaya kaldı.

Son dakika yetişen aday:

Sınav giriş saati dolmasına kısa süre kala koşarak gelen bir aday, kapılar kapanmadan sınav salonuna girmeyi başardı. Adayın içeri alınmasının hemen ardından sınav merkezi görevlileri kapıları kapattı ve sınav başladı.

Kapıları kaçıran aday ve elektrikli bisiklet:

Farklı bir sınav merkezine elektrikli bisikletiyle gelen bir aday ise giriş süresini kaçırdı. Sakin bir şekilde merkez önüne gelen aday, görevlilerin kapı kapama kararının ardından sınava alınmadı ve geri dönmek zorunda kaldı.

Gözlemlere göre, sınav günü merkez önlerinde kısa süreli koşuşturmalar ve beklemeler yaşandı; yetkililer sınav kuralları gereği giriş sürelerine uyulmasının önemine vurgu yaptı. Adayların zaman planlaması ve sınav merkezi ulaşımı konusundaki hassasiyeti, benzer durumların önüne geçilmesinde belirleyici oldu.

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