Sınav kapısında öfke: Eskişehir'de muhabire saldırı

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi 1528. Sokak'ta saat 10.04'te yaşanan olayda, gireceği sınava geç kalan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi kapıların kapanmasıyla panik ve öfke yaşadı. Kişi, sınav saatini kaçırdığı anda bölgede görev yapan muhabiri fark etti.

Görüntü alınmasına tepki gösteren şahıs, kısa sürede öfkelenerek muhabirin üzerine yürüdü. Görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine fiziki müdahalede bulunup, görevini sürdürmesine engel olacak biçimde hakaretler ve saldırgan davranışlar sergiledi.

görüntüler ve çevre tepkisi:

Olay anları saniye saniye kayda yansıdı; saldırı ve sarf edilen sözler kamerada net biçimde görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşlar şaşkınlıkla olayı izlerken, kayıtlar saldırının boyutunu ortaya koydu.

Tarafların sonraki tutumuna veya olayın akışına dair ek bilgiler paylaşılmadı. Yaşananlar, sınav günü geriliminin bireylerde ani tepkilere yol açabileceğini ve basın mensuplarının görev yaparken maruz kalabilecekleri riskleri gözler önüne serdi.

Sınava geç kalınca öfkesini gazeteciden çıkardı