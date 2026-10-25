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Sınava dakikalar kala asansörde kalan KPSS adayı itfaiye tarafından kurtarıldı

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde asansörde mahsur kalan bir KPSS adayı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak sınava dakikalar kala okuluna yetiştirildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sınava dakikalar kala asansörde kalan KPSS adayı itfaiye tarafından kurtarıldı

Elazığ'da asansörde mahsur kalan KPSS adayı kurtarıldı

olayın seyri:

Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği öğrenilemeyen bir kişi KPSS'ye gitmek amacıyla evinin asansörüne bindi. Asansörün arızalanması sonucu kişi asansör içinde mahsur kaldı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi ve sınava yetiştirme:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede müdahale etti. Ekipler saat 09.44'te vatandaşı bulunduğu asansörden kurtardı.

Kurtarılan aday, itfaiye aracı ile Mustafapaşa Mahallesi'nde sınava gireceği Karakaya ortaokuluna hızla götürüldü ve sınava dakikalar kala yetişmesi sağlandı.

Olayla ilgili olarak yetkililer, zamanında yapılan ihbar ve hızlı müdahalenin olası olumsuzlukları önlediğini belirtti.

ELAZIĞ’DA KPSS SINAVINA GİTMEK İÇİN EVİN ASANSÖRÜNE BİNEN VE ASANSÖRÜN İÇERİSİNDE KALAN VATANDAŞ...

ELAZIĞ’DA KPSS SINAVINA GİTMEK İÇİN EVİN ASANSÖRÜNE BİNEN VE ASANSÖRÜN İÇERİSİNDE KALAN VATANDAŞ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK SINAVA DAKİKALAR KALAN OKULA YETİŞTİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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