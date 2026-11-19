Kasapoğlu'nun çağrısı:

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da devam eden COP31 kapsamında düzenlenen panelde engelli bireylerin iklim politikalarının ve afet yönetiminin merkezine yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Pavilyonu Mavi Bölge'de Engelliler Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen "Hiç Kimseyi Geride Bırakmayan İklim Eylemi: Engellilik Perspektifiyle Erişilebilir ve Kapsayıcı COP Süreçleri" başlıklı panelde konuşan Kasapoğlu, iklim değişikliğinin tüm toplumu aynı biçimde etkilemediğini hatırlattı.

Kasapoğlu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sının, yani 1,3 milyardan fazla insanın engellilikle yaşadığını belirterek, iklim eyleminin insan hakları, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi.

afet hazırlığında kapsayıcılık ve katılım:

Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi'nin 2023 araştırmasına dikkat çeken Kasapoğlu, araştırmaya katılan engelli bireylerin yüzde 86'sının afet risklerini azaltmaya yönelik karar alma süreçlerine dahil olmadığını aktardı. Afet planlamalarında işitme ve görme engelli bireylerin ihtiyaçlarının, tekerlekli sandalye kullanıcılarının tahliye güzergâhlarının ve elektrikle çalışan tıbbi cihazlara bağımlı kişilerin enerji kesintilerine karşı alternatif planlarının önceden düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Kasapoğlu, bu konuların "teknik ayrıntı" değil, doğrudan insan hayatını ilgilendiren sorumluluklar olduğunu belirtti: "Afet sistemi tasarlanırken işitme ve görme engelli bireylerin ihtiyacını dikkate alıyor muyuz? Çok kanallı uyarı sistemleri kuruyor muyuz? Sel veya yangın gibi afetlerde tahliye güzergâhlarını belirlerken tekerlekli sandalye kullanan bireylerin güvenliğini gözetiyor muyuz?"

yerel yönetimlerin rolü ve kent düzenlemeleri:

Kasapoğlu, yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum ve afet hazırlığı süreçlerinde kritik sorumlulukları bulunduğunu belirterek belediyelere somut görevler sıraladı. Toplu taşıma araçları ve durakların erişilebilir hale getirilmesi, kaldırımların ve yaya yollarının güvenli düzenlenmesi, parkların ve kamusal alanların herkes için bağımsız kullanım standartlarına uygun tasarlanmasının bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Özellikle aşırı sıcak dönemlerinde belediye tesislerinin erişilebilir serinleme merkezleri olarak düzenlenmesi, erken uyarı sistemlerinin çok kanallı kurgulanması ve geçici barınma alanlarının engelsiz hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kasapoğlu, kent planlamasında engelli örgütleri ve temsilcilerinin doğrudan katılımının hayati olduğunun altını çizdi: "Erişilebilir olmayan bir şehir tam anlamıyla dirençli bir şehir değildir."

eğitim, istihdam ve dönüşüm fırsatları:

Yeşil ve dijital dönüşümün engelli bireyler için yeni eğitim ve istihdam fırsatlarına dönüştürülmesi gerektiğini savunan Kasapoğlu, özellikle engelli gençlerin bu dönüşümün gerektirdiği donanımı kazanabileceği erişilebilir eğitim ve mesleki gelişim imkanlarının artırılmasını istedi. Zihniyet düzeyinde değişim gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, engelli bireylerin iklim politikalarının tasarımcısı, uygulayıcısı ve denetleyicisi olması gerektiğini ifade etti.

Panelde ayrıca engelli hakları hareketinin küresel ilkesine atıf yapıldı: "Bizimle ilgili hiçbir karar biz olmadan alınmamalıdır". Kasapoğlu bu ilkenin COP31 süreçlerinin de ana pusulası olması gerektiğini belirterek, engelli bireylerin yalnızca politika muhatabı değil karar alma süreçlerinin doğrudan katılımcısı olmasının önemini vurguladı.

spor ve yaşam alanlarının uyumu:

Kasapoğlu, sağlıklı ve bağımsız yaşam için sporun taşıdığı rolü de ele aldı. Sporun fiziksel ve ruhsal sağlık, özgüven, sosyal ilişki ve toplumsal katılım açısından sunduğu imkânlara dikkat çeken Kasapoğlu, spor alanları, parklar ve yürüyüş yollarının erişilebilir olması ve farklı engel gruplarına uygun programların geliştirilmesinin gerekliliğini kaydetti. Aynı zamanda bu alanların değişen iklim koşullarına uygun ve güvenli biçimde tasarlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

komisyon raporu ve uluslararası uyum:

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmasının sonucunda hazırlanan raporun, engellilik politikalarına uzun vadeli bir yol haritası sunacağı belirtildi. Kasapoğlu raporun Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Birleşmiş Milletler Engellilik İçerme Stratejisi esas alınarak hazırlandığını ve COP31 eylem gündemi ile uyumlu olduğunu söyledi.

Konuşmasını uluslararası platformlarda engellilik konusuna daha geniş yer verilmesi çağrısıyla sonlandıran Kasapoğlu, Birleşmiş Milletlerin bu alandaki çalışmalarının COP süreçlerine daha yoğun ve ayrıntılı biçimde entegre edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET KASAPOĞLU, ANTALYA'DA COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA ENGELLİ BİREYLERİN İKLİM POLİTİKALARINA VE AFET YÖNETİMİ SÜREÇLERİNE DOĞRUDAN KATILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.