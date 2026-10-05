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Sincik'e yeni soluk: Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi hizmete açıldı

Sincik'te Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi dualarla açıldı; törene kaymakam, il müftüsü, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sincik'e yeni soluk: Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi hizmete açıldı

Sincik'te yeni hizmet alanı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yapımı tamamlanan Söğütlü Camii ile Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programı hem protokolün hem de vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

açılış töreni:

Törene Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, Sincik İlçe Müftüsü Ömer Bugur, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın yaptığı dua sonrası açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, açılışın ardından cami ve gençlik merkezini dolaşarak yeni hizmet alanlarını inceledi.

protokol mesajı ve ibadet:

Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız törende yaptığı konuşmada ilçeye kazandırılan eserler için emeği geçenlere teşekkür etti ve şunları söyledi: Cami ve gençlik merkezimizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni hizmet alanlarının vatandaşlarımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum

Açılış töreninin tamamlanmasının ardından hem vatandaşlar hem de protokol üyeleri camide bir araya gelerek namaz kıldı, yeni mekânlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN SÖĞÜTLÜ CAMİİ VE HZ. MUS’AB BİN UMEYR GENÇLİK...

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN SÖĞÜTLÜ CAMİİ VE HZ. MUS’AB BİN UMEYR GENÇLİK MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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