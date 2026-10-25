Sınır kapısında dönüşüm: Yayladağı Kara Hudut Kapısı modernize ediliyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kara Hudut Kapısı Modernizasyon ve Ticari Kapı Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları sahada inceledi. Masatlı, proje ekibi ve yetkililerden projenin mevcut durumu ile ilerleyişine ilişkin bilgi aldı.

Denetimde öne çıkanlar:

Vali Masatlı, çalışmaları değerlendirirken projede öncelikli olarak sınır kapısının fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik adımların sürdüğünü not etti. İnceleme sırasında proje sahasının genel durumu hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi alındı.

Projenin hedefleri:

Projenin amaçları arasında kapının modern bir yapıya kavuşturulması, ticari kapı işlevlerinin güçlendirilmesi ve geçişlerdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesi bulunuyor. Yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, YAYLADAĞI KARA HUDUT KAPISI’NDA YÜRÜTÜLEN MODERNİZASYON ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.