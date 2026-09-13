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Sınırda küçük çaplı yangın: Işık Dağı'nda müdahale sürüyor

Çankırı'nın Çerkeş ile Ankara'nın Kızılcahamam sınırındaki Işık Dağı'nda çıkan orman yangınına helikopter ve karadan ekiplerle müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sınırda küçük çaplı yangın: Işık Dağı'nda müdahale sürüyor

Işık Dağı'nda alevlere havadan ve karadan müdahale

Çankırı ile Ankara sınırında, Işık Dağı ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. Bölgeden edinilen bilgiye göre, söndürme çalışmalarıyla yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğü ve büyümesinin önlendiği belirtildi.

Müdahaleyi yürüten ekipler:

Çalışmalara Çankırı ve Ankara'dan gelen orman ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı. Ekiplerin yer çalışmalarına, durumun kritik olduğu noktalarda helikopterlerle havadan da destek sağlandı. Müdahale koordineli şekilde sürdürülüyor.

Durum ve çalışmaların seyri:

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz kesin bir bulgu yok; ekipler söndürme çalışmalarına devam ederken yangının kontrol altına alınması ve çevreye yayılmasının engellenmesi öncelik olarak belirtiliyor. Yetkililer, bölgedeki ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildiriyor.

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI. EKİPLER KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALEYE...

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI. EKİPLER KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALEYE BAŞLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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