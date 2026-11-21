Ustalar ve öğrenciler mutfağı paylaştı

Muzaffer Elik ile dernek ekibi, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini ve uygulamalı bilgiler paylaştı. Etkinlik, hazırlanan program çerçevesinde katılımcılara hem teknik hem de kültürel bakış açıları sundu.

workshop'ta uygulamalar:

Sinop Üniversitesi ile yenilenen iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen atölye, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde yapıldı. Programda mutfak teknikleri ve yöresel yemek kültürü ön plana çıktı; öğrenciler yeni teknikleri gözlemledi ve uygulamalı çalışmalara katıldı. Katılımcılar, malzeme seçimi, sunum ve pişirme yöntemleri üzerine pratik bilgiler edindi.

üniversite ve sektör iş birliği:

Dernek Başkanı Muzaffer Elik, mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve öğrencilerin sorularını yanıtlayarak mesleki deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte ayrıca kariyer önerileri ve sektörle üniversite arasındaki bağların güçlendirilmesinin gerekliliği ele alındı. Bu tür atölyelerin hem öğrencilere pratik kazanım sağladığı hem de yerel yemek kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Program, üniversite ile sektör arasında sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturmayı hedefleyen adımların parçası olarak değerlendirildi.

SİNOP VE SİNOPLULAR GASTRONOMİ DERNEĞİ BAŞKANI MUZAFFER ELİK VE DERNEK EKİBİ, SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK MESLEKİ DENEYİMLERİNİ VE MUTFAK SANATLARININ İNCELİKLERİNİ PAYLAŞTI.