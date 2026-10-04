Sinop'ta ilk yarı maraton coşkusu: 700'ü aşkın sporcu ve uluslararası katılım

sinop'ta yeni bir spor geleneği başladı:

İlde ilk kez düzenlenen SEV Sinop Yarı Maratonu, Sinop Stadyumu'ndan verilen startla başladı ve Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi. Organizasyon, Sinop Eğitim Vakfı öncülüğünde, Sinop Valiliği koordinasyonunda ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla, Türkiye Atletizm Federasyonu kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Yarışlara Türkiye'nin 39 ilinden kayıt yaptıran 700'ün üzerinde sporcu katıldı; organizasyonda ayrıca 6 farklı ülkeden atletler yer aldı. Sporcular, 21 kilometre yarı maraton ve 10 kilometre parkurlarında mücadele etti.

valinin mesajı ve organizasyon yaklaşımı:

Etkinlikte konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, gelişmişlik ve kalkınmışlık ölçütleri arasında organizasyon becerisinin önemine vurgu yaptı. Özarslan, toplumun iş birliği kültürüne atıfta bulunarak imece ruhunun şehir için değer yarattığını belirtti. Vali, ilin kurumları, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla düzenlenen organizasyonun hem kent kimliği hem de yerel dayanışma açısından anlam taşıdığını söyledi.

yarış sonrası tören ve ödüller:

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları ile kazandıkları para ödüllerinin tutarlarının yer aldığı temsili ödül çekleri verildi. 21 kilometre erkeklerde ödüller Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan tarafından, kadınlarda ise ödüller Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz tarafından takdim edildi. 10 kilometre kategorilerinde erkeklere ödüller Sinop Eğitim Vakfı Başkanı Aydın Çengel, kadınlara ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan tarafından verildi.

yarış sonuçları:

21 kilometre erkekler: Sang Benart Cheruiyot birinci, Mert Girmalegese ikinci, Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu.

21 kilometre kadınlar: Fatma Arık birinci, Hasibe Demir ikinci, Gülseren Pilavlı üçüncü sırada yer aldı.

10 kilometre erkekler: Ömer Amaçtan birinci, Bahattin Üney ikinci, Hakan Çoban üçüncü oldu.

10 kilometre kadınlar: Deniz Koyuncu birinci, Tuğba Akın ikinci, Gülsen Koçak üçüncü oldu.

Organizasyon, Sinop için yeni bir spor etkinliği geleneğinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor; katılımcı profili ve uluslararası temsil, ilerleyen yıllarda yarışın niteliğini artırma potansiyeli taşıyor.

SİNOP’TA İLK KEZ DÜZENLENEN SEV SİNOP YARI MARATONU’NDA SPORCULAR, 21 VE 10 KİLOMETRELİK PARKURLARDA MÜCADELE ETTİ.