düzce’de kışlak ilaçlamalarıyla kahverengi kokarca yoğunluğu azaltılmaya çalışılıyor

Düzce'de kışlak ilaçlamaları devam ediyor:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı kışlak mücadeleleri 2026 programı kapsamında sürdürülüyor. Çalışmalar, zararlının kışlamak için sığındığı metruk binalar, depolar, samanlıklar, garajlar, boş ahırlar ve kümeslerde uygulanıyor.

uygulama alanları ve koordinasyon:

İl Müdürlüğü teknik personelinin yönlendirmesiyle yürütülen uygulamalarda yerel muhtarların katkısı öne çıkıyor. Uygulamalar; kışlama ortamlarını hedefleyerek zararlı popülasyonunun gelecek üretim dönemine taşınmasını önlemeyi hedefliyor. Düzce genelinde fındık üretim alanı ise 632 bin dekar olarak kaydediliyor.

2026 müdahale verileri ve dağıtımlar:

Yetkililer, 2026 yılında mücadele kapsamında bir dizi eğitim ve saha müdahalesi gerçekleştirdiklerini aktardı. Buna göre 500 kişiye Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Eğitimi verildi ve katılımcılara belge düzenlendi. Toplam 490 farklı lokasyonda 131 bin 200 adet samuray arısı salımı yapıldı. Sonbahar dönemi kışlak mücadelesinde il genelinde depo, metruk bina, kuruluk, garaj, boş ahır ve kümes gibi alanlarda toplam 60 bin 800 noktada ilaçlama uygulandı ve çalışmalar halen devam ediyor.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce İl Özel İdaresinin katkılarıyla 5 bin litre biyosidal ürün temin edildi; 11 bin üreticiye toplam 5 bin 545 litre bitki koruma ürünü ile 10 bin 880 adet feromon ve tuzak şeklinde koruyucu malzeme dağıtıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kışlak mücadelesinin zararlı popülasyonunun azaltılması açısından kritik olduğunu vurgulayarak çalışmaların sadece üretim sezonuyla sınırlı kalmadığını; yılın farklı dönemlerinde de sürdürüldüğünü belirtti. İl Müdürlüğü, muhtarlarla iş birliği içinde yürütülen bu uygulamalarla zararlının yoğunluğunu azaltmayı ve fındık üretiminde verim ile kalite kayıplarını önlemeyi amaçlıyor. Sahadaki çalışmalara katkı sağlayan tüm muhtarlara teşekkür edildi.

DÜZCE'DE FINDIK ÜRETİMİNİ TEHDİT EDEN KAHVERENGİ KOKARCA (HALYOMORPHA HALYS) ZARARLISINA KARŞI YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, 2026 YILI KIŞLAK MÜCADELESİ KAPSAMINDA DEVAM EDİYOR.