Erfelek'te şiddetli sağanak: sokaklar dereye döndü

Sinop’un Erfelek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağış, kısa sürede ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Öğleden önce başlayan ve zamanla şiddetini artıran yağış nedeniyle birçok cadde, sokak ve mahallede su birikintileri oluştu.

etkinin görüldüğü bölgeler:

Yetkililerin uyarılarına göre, özellikle yerleşim merkezinde su tahsisinin yetersiz kaldığı noktalarda su baskınları yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Sinop Valiliği'nin paylaştığı sarı kodlu uyarı sonrasında yağışın etkisini artırması, riskli alanlardaki durumu belirginleştirdi.

vatandaşlar ve ulaşımda aksamalar:

Yağışın yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlar geçici zorluklarla karşılaştı; bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken günlük yaşamda aksamalar meydana geldi. Oluşan su birikintileri, özellikle dar sokaklarda ve alçak kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Olayın ardından önümüzdeki saatlerde benzer meteorolojik risklere karşı dikkatli olunması gerektiği değerlendiriliyor; ilçe genelindeki gelişmeler yetkililer tarafından takip ediliyor.

ERFELEK İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE SU BASKINLARI YAŞANDI