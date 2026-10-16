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Sinop'ta kombi kablosunun erimesi evde yangın çıkardı: itfaiye pencereden girerek söndürdü

Sinop Kefevi Mahallesi'nde kombinin elektrik kablosunun erimesi sonucu çıkan yangın, itfaiyenin pencereden müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:07

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop'ta kombi kablosunun erimesi evde yangın çıkardı: itfaiye pencereden girerek söndürdü

Sinop'ta evde yangın:

Sinop'un Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokak'taki bir evde, saat 15.30 sıralarında kombinin elektrik bağlantısındaki kablonun erimesi sonucu yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatiyle fark edilip yetkililere bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, eriyen kablonun neden olduğu alevler ilk olarak oturma odasındaki koltuğun tutuşmasına yol açtı; alevler daha sonra perdeye sıçradı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri binaya merdiven dayayarak pencereden içeri girip müdahale etti ve yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı hasar veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; çalışmaları itfaiye ve polis ekipleri yürüttü.

SİNOP’TA BİR EVDE KOMBİNİN ELEKTRİK BAĞLANTISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

SİNOP’TA BİR EVDE KOMBİNİN ELEKTRİK BAĞLANTISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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