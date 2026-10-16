Sinop'ta kombi kablosunun erimesi evde yangın çıkardı: itfaiye pencereden girerek söndürdü

Sinop'ta evde yangın:

Sinop'un Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokak'taki bir evde, saat 15.30 sıralarında kombinin elektrik bağlantısındaki kablonun erimesi sonucu yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatiyle fark edilip yetkililere bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, eriyen kablonun neden olduğu alevler ilk olarak oturma odasındaki koltuğun tutuşmasına yol açtı; alevler daha sonra perdeye sıçradı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri binaya merdiven dayayarak pencereden içeri girip müdahale etti ve yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı hasar veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; çalışmaları itfaiye ve polis ekipleri yürüttü.

SİNOP’TA BİR EVDE KOMBİNİN ELEKTRİK BAĞLANTISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.