Sinop'ta kombi kablosunun erimesi evde yangın çıkardı: itfaiye pencereden girerek söndürdü

Sinop'ta evde yangın:
Sinop'un Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokak'taki bir evde, saat 15.30 sıralarında kombinin elektrik bağlantısındaki kablonun erimesi sonucu yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatiyle fark edilip yetkililere bildirildi.
Olayın gelişimi:
Edinilen bilgiye göre, eriyen kablonun neden olduğu alevler ilk olarak oturma odasındaki koltuğun tutuşmasına yol açtı; alevler daha sonra perdeye sıçradı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve söndürme çalışmaları:
İtfaiye ekipleri binaya merdiven dayayarak pencereden içeri girip müdahale etti ve yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı hasar veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; çalışmaları itfaiye ve polis ekipleri yürüttü.
SİNOP’TA BİR EVDE KOMBİNİN ELEKTRİK BAĞLANTISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.
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