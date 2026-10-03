Sinop'ta öğrencilerin güvenliği için servis ve okul çevresi denetimleri yoğunlaştı

Sinop'ta denetimler aralıksız sürüyor

Sinop'ta okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik denetimlerin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak çalışmaların kapsamının genişletildiği kaydedildi.

Denetim ve iş birliği mekanizmaları:

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve ailelerle iş birliği içinde hareket edildiği belirtildi. Bu kapsamda erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirildiği, risk unsurlarının zamanında tespit edilmesine yönelik adımlar atıldığı ifade edildi.

Kriz yönetimi ve destek süreçleri:

Valilik açıklaması denetimlerin, okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını, kriz anlarına müdahale kapasitesinin geliştirilmesini ve psikososyal destek süreçlerinin etkin yürütülmesini öncelikler arasında saydı. Açıklamada, çocukların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasının amaçlandığı ve denetim ile önleyici çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

SİNOP'TA OKUL SERVİSLERİ VE OKUL ÇEVRELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.