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Sinop'ta öğrencilerin güvenliği için servis ve okul çevresi denetimleri yoğunlaştı

İl Jandarma ve İl Emniyet ekiplerinin denetimleriyle Sinop'ta okul çevreleri ve servislerde güvenlik artırılıyor; erken müdahale ve psikososyal destek güçlendiriliyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sinop'ta öğrencilerin güvenliği için servis ve okul çevresi denetimleri yoğunlaştı

Sinop'ta denetimler aralıksız sürüyor

Sinop'ta okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik denetimlerin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak çalışmaların kapsamının genişletildiği kaydedildi.

Denetim ve iş birliği mekanizmaları:

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve ailelerle iş birliği içinde hareket edildiği belirtildi. Bu kapsamda erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirildiği, risk unsurlarının zamanında tespit edilmesine yönelik adımlar atıldığı ifade edildi.

Kriz yönetimi ve destek süreçleri:

Valilik açıklaması denetimlerin, okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını, kriz anlarına müdahale kapasitesinin geliştirilmesini ve psikososyal destek süreçlerinin etkin yürütülmesini öncelikler arasında saydı. Açıklamada, çocukların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasının amaçlandığı ve denetim ile önleyici çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

SİNOP&#039;TA OKUL SERVİSLERİ VE OKUL ÇEVRELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE İL...

SİNOP'TA OKUL SERVİSLERİ VE OKUL ÇEVRELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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