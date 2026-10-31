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Arnavutköy'de 5 yıllık emekle tamamlandı: Halidiye medresesi 49 hafızla hizmete girdi

Arnavutköy'de yaklaşık 5 yıllık çalışmanın ardından açılan Halidiye Medresesi'nde düzenlenen törenle 49 öğrenciye hafızlık icazeti verildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:23

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Arnavutköy'de 5 yıllık emekle tamamlandı: Halidiye medresesi 49 hafızla hizmete girdi

Halidiye medresesi törenle açıldı

İstanbul Arnavutköy'de yaklaşık 5 yıllık çalışmanın sonucu olarak tamamlanan Halidiye Medresesi, düzenlenen törenle resmen hizmete girdi. Açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve hafızlık eğitimlerini tamamlayan 49 öğrenciye icazet verildi.

Tören ve katılımcılar:

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Arnavutköy Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen din alimleri, medrese temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla ilerledi; katılımcılar medresenin eğitim ve hizmet misyonuna vurgu yaptı.

Hafızlara icazet ve törenin önemi:

Törende hafızlık eğitimlerini tamamlayan 49 öğrenci, hocalarıyla birlikte sahneye çıkarak icazet belgesini aldı ve bu anı sevinçle karşıladı. Program, öğrencilerin yıllarca süren çalışmalarının ve medresenin eğitim hedeflerinin somutlaşması olarak değerlendirildi.

Medresenin inşası ve emeğe dair mesajlar:

Tören konuşmasını yapan Şeyh Fethullah Ayte, medresenin inşasına yaklaşık beş yıl önce başlandığını belirterek, başlangıçta bitip bitmeyeceği konusunda tereddütler olduğunu, ancak emeğin ve desteğin sonucu olarak medresenin tamamlandığını ifade etti. Ayte, inşa sürecinde katkı verenler arasında özellikle Hacı Nasrullah Balkaya'nın emeklerinin öne çıktığını söyleyip kendisinden razı olunmasını diledi.

Ayte konuşmasında, insanların ölümünden sonra amel defterinin üç konu itibarıyla açık kalacağını hatırlatarak bunları şu şekilde sıraladı: salih evlat, faydalı ilim ve sadaka-i cariye. Halidiye Medresesi'nin bu bağlamda hem faydalı ilim üretecek hem de sadaka-i cariye niteliği taşıyacağını vurguladı. Destek verenlerin maddi ve manevi katkılarının, yapılan hizmetlere ortak olacağına dair temennilerini iletti ve katılımcılara teşekkür etti.

Halidiye Medresesi'nin açılması, yerel ve ülke genelinden gelen destekle uzun soluklu bir projenin tamamlandığını gösterirken, tören katılımcıları yeni dönemde medresenin eğitim faaliyetine başlamasını ve yetişecek öğrencilerin toplum için faydalı olmasını temenni etti.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE YAKLAŞIK 5 YILLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN TAMAMLANAN HALİDİYE MEDRESESİ TÖRENLE...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE YAKLAŞIK 5 YILLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN TAMAMLANAN HALİDİYE MEDRESESİ TÖRENLE AÇILDI. PROGRAMDA, HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 49 ÖĞRENCİYE İCAZET VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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