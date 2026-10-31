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Aslanapa’da tarımsal çeşitliliğe destek: üreticilere yüzde 50 hibe çörekotu tohumu

Aslanapa'da düzenlenen törende 8 üreticiye, 220 dekara ekilmek üzere toplam 150 kilogram çörekotu tohumu yüzde 50 hibe ile teslim edildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Aslanapa’da tarımsal çeşitliliğe destek: üreticilere yüzde 50 hibe çörekotu tohumu

Aslanapa'da çörekotu tohumu dağıtımı gerçekleştirildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve üreticileri teşvik etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri kapsamında çörekotu tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtım programı Aslanapa İlçe Tarım Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar:

Törene Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkan Vekili Kısmet Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Öztürk ve İlçe Tarım Müdürü Alptuğ Tekeli katıldı. Programa katılan yetkililer, destekleme mekanizmasının yerel üretime katkısına vurgu yaptı.

Dağıtım detayları ve hedefler:

Program kapsamında 8 üreticiye, 220 dekar alanda ekilmek üzere toplam 150 kilogram çörekotu tohumu yüzde 50 hibe desteğiyle teslim edildi. Yetkililer, bu destekle üreticilerin çörekotu yetiştiriciliğine teşvik edilmesinin ve ilçedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Dağıtılan tohumların ekimi ve takip süreçlerinin İlçe Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülmesi planlanıyor; amaç, hem üretim çeşitliliğini artırmak hem de bölge çiftçisinin gelir imkânlarını güçlendirmektir.

ASLANAPA’DA 8 ÜRETİCİYE YÜZDE 50 HİBELİ ÇÖREKOTU TOHUMU DESTEĞİ

ASLANAPA’DA 8 ÜRETİCİYE YÜZDE 50 HİBELİ ÇÖREKOTU TOHUMU DESTEĞİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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