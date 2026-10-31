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Üreticilerin talepleri sahada dinleniyor: Cuma buluşmaları devam ediyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Cuma Buluşmaları' üreticilerin taleplerini dinliyor, sahadaki sorunları çözüme yönlendiriyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Üreticilerin talepleri sahada dinleniyor: Cuma buluşmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'da üreticiyle yüz yüze çözüm arayışı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Cuma Buluşmaları, il genelindeki köy ve mahalle ziyaretleriyle sürüyor. Ekipler, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunları yerinde tespit etmek ve üreticilerin taleplerini doğrudan almak amacıyla saha çalışmaları yürütüyor.

Ziyaretlerin odağı:

Toplantılarda bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal üretim planlaması, devlet destekleri, bitki ve hayvan sağlığı ile hastalık ve zararlılarla mücadele konularında kapsamlı bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca su verimliliği, gıda güvenilirliği, tarımsal kayıt sistemleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler hakkında da üreticilere rehberlik sağlanıyor.

Üretici talepleri alınarak çözüme yönelme:

Toplantılarda üreticilerin talep ve önerileri kayda geçiriliyor; sahada karşılaşılan sorunlar ekipler tarafından değerlendirilerek çözüm yolları planlanıyor. Bu süreç, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının devam etmesini amaçlıyor.

Yetkililer, saha gözlemleri ve üreticilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda uygulamaya konulacak önerilerin takip edileceğini ve ilgili projelerin üreticilere ulaştırılacağını belirtiyor.

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELMEK VE TARIMSAL...

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELMEK VE TARIMSAL ÜRETİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ‘CUMA BULUŞMALARI’ DEVAM EDİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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