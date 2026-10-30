Bodrum'da karanlık noktalar aydınlatılıyor: mahallelerde bakım ve yenileme

Bodrum Belediyesi mahallelerde bakım ve yenileme çalışması yürütüyor

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sokak aydınlatmaları ve anons sistemlerine yönelik kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda önceliklendiriliyor ve arızalara kısa sürede müdahale ediliyor.

Elektrik biriminin çalışmaları:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Elektrik Birimi ekipleri, belediyeye ait sokak aydınlatmalarında tespit edilen arızaları gideriyor. Hasarlı kablolar onarılıyor, kullanım ömrünü tamamlayan armatürler yenileniyor ve ihtiyaç duyulan noktalara yeni aydınlatma direkleri monte ediliyor. Bu müdahaleler, gece güvenliği ve mahalle yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Veri-Enerji biriminin çalışmaları:

Veri-Enerji Birimi ekipleri ise mahallelerdeki anons sistemlerinin kesintisiz çalışması için bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Arızalı cihazlar yenilenirken, eksik veya yetersiz bulunan bölgelere yeni anons sistemleri kuruluyor. Çalışmalar, belediyenin iletişim altyapısının sürekliliğini sağlamaya yönelik planlı müdahaleler çerçevesinde yürütülüyor.

Bodrum Belediyesi, mahallelerden gelen talepleri değerlendirmeye devam edeceğini ve ilçe genelindeki bakım-onarım çalışmalarını planlı biçimde sürdüreceğini bildirdi. Ekipler, önceliklendirme ve hızlı müdahale ile altyapı sorunlarını en kısa zamanda çözmeyi amaçlıyor.

BODRUM’DA BELEDİYE EKİPLERİ MAHALLE MAHALLE SAHADA