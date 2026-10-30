Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,9817 +0,37%
Bist 10.933,32 -2,08%
Altın Gram 6.425,15 -0,74%
EUR/USD 1,1204 +0,21%
Brent Petrol 113,05 +2,03%
--°

Bodrum'da karanlık noktalar aydınlatılıyor: mahallelerde bakım ve yenileme

Bodrum Belediyesi ekipleri, mahallelerde sokak aydınlatmaları ve anons sistemlerinde bakım, onarım ve yenileme yapıyor; arıza talepleri hızlı çözülüyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bodrum'da karanlık noktalar aydınlatılıyor: mahallelerde bakım ve yenileme

Bodrum Belediyesi mahallelerde bakım ve yenileme çalışması yürütüyor

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sokak aydınlatmaları ve anons sistemlerine yönelik kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda önceliklendiriliyor ve arızalara kısa sürede müdahale ediliyor.

Elektrik biriminin çalışmaları:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Elektrik Birimi ekipleri, belediyeye ait sokak aydınlatmalarında tespit edilen arızaları gideriyor. Hasarlı kablolar onarılıyor, kullanım ömrünü tamamlayan armatürler yenileniyor ve ihtiyaç duyulan noktalara yeni aydınlatma direkleri monte ediliyor. Bu müdahaleler, gece güvenliği ve mahalle yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Veri-Enerji biriminin çalışmaları:

Veri-Enerji Birimi ekipleri ise mahallelerdeki anons sistemlerinin kesintisiz çalışması için bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Arızalı cihazlar yenilenirken, eksik veya yetersiz bulunan bölgelere yeni anons sistemleri kuruluyor. Çalışmalar, belediyenin iletişim altyapısının sürekliliğini sağlamaya yönelik planlı müdahaleler çerçevesinde yürütülüyor.

Bodrum Belediyesi, mahallelerden gelen talepleri değerlendirmeye devam edeceğini ve ilçe genelindeki bakım-onarım çalışmalarını planlı biçimde sürdüreceğini bildirdi. Ekipler, önceliklendirme ve hızlı müdahale ile altyapı sorunlarını en kısa zamanda çözmeyi amaçlıyor.

BODRUM’DA BELEDİYE EKİPLERİ MAHALLE MAHALLE SAHADA

BODRUM’DA BELEDİYE EKİPLERİ MAHALLE MAHALLE SAHADA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de iki park yeşil yol ile birbirine bağlanıyor
images

Çermik'te aniden bastıran sağanak iki menfez köprüyü yıktı
images

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor
images

Darıca'da parklar ve şehitlikler yeni çehresine kavuşuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Bayraklı'da yeni yuvada anma: Saygılı depremzede ailelerle buluştu

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek