Ardeşen'de atıklar Fırtına Deresi kıyısına bırakıldı: belediyeye 2 milyon 346 bin lira ceza

Ardeşen'de vahşi depolama tespiti ve idari ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınında yapılan usulsüz atık bırakma uygulamaları nedeniyle Ardeşen Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin lira idari yaptırım uyguladı.

Denetim ve kamera kayıtları:

CİMER'e yapılan şikayetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Fırtına Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, Bakanlık tarafından kentte hizmetlerin aksamaması amacıyla belediyeye hibe edilen çöp kamyonları ile toplanan atıkların usul ve esaslara aykırı şekilde alana döküldüğü kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Alandaki atıkların herhangi bir çevresel tedbir alınmadan vahşi depolandığı görüntülere yansıdı.

Çevresel risk ve yerleşimlere yakınlık:

İncelemelerde vahşi depolama alanının Fırtına Deresi ile yakınında bulunan ev ve iş yerlerine yakın olduğu belirlendi; bu durumun su kaynakları ve yerleşim alanları açısından doğrudan risk teşkil ettiği vurgulandı.

Aktarma istasyonu verileri:

Rize İl Özel İdaresi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü'ne gönderilen aylık Aktarma İstasyonu verilerinde, Ardeşen Belediyesinin eylül ayı içinde tesise hiç atık göndermediği kaydedildi. Bu veri, denetim bulguları ile birlikte ihlal tespitinin temel dayanaklarından biri oldu.

Tespit edilen ihlaller üzerine uygulanan idari yaptırım tutarı tekrar 2 milyon 346 bin lira olarak açıklandı. Bakanlığın denetim bulguları, atık yönetimi uygulamalarının yerinde ve kayıtlarla değerlendirilmesinin önemini ortaya koydu.

Oluşan tablo, belediyenin çöp yönetimi ve aktarma süreçlerine ilişkin soru işaretleri doğurdu; hibe edilen araçların varlığına rağmen aktarma istasyonuna gönderim yapılmaması, hizmet organizasyonu ve denetimin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

BAKANLIĞIN KENTTEKİ HİZMETLERİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN DAHA ÖNCE BELEDİYEYE ÇÖP TOPLAMA ARACI HİBE ETTİĞİ, YAPILAN İNCELEMEDE EYLÜL AYI BOYUNCA BELEDİYENİN AKTARMA İSTASYONUNA HİÇ ÇÖP BIRAKMADIĞI ORTAYA ÇIKTI.