Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,5820 -0,12%
Bist 11.609,06 -0,96%
Altın Gram 6.671,45 +0,16%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 108,64 -1,11%
--°

Sinop'ta rüzgârın ardından enerji hizmetleri normale döndü

Sinop Valiliği, YEDAŞ ekiplerinin müdahalesiyle fırtına kaynaklı elektrik arızalarının giderildiğini; kesinti yaşanan yer kalmadığını bildirdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Sinop'ta rüzgârın ardından enerji hizmetleri normale döndü

Sinop'ta rüzgârın ardından enerji hizmetleri normale döndü

Sinop Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle elektrik nakil hatlarında meydana gelen arızaların giderildiğini açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucu enerji verilemeyen yerleşim yerinin kalmadığı belirtildi.

saha müdahaleleri:

Olumsuz hava koşullarının ardından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ekipleri sahada yoğun mesai yaptı. Ekipler, hasar gören dağıtım hatlarında tamirat ve bakım çalışmaları gerçekleştirerek kesintilere hızlı müdahale etti. Zorlu koşullara rağmen yürütülen onarım çalışmalarıyla tesislerdeki arızalar kısa sürede giderildi.

valilikten açıklama:

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle meydana gelen elektrik arızaları, YEDAŞ ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde giderilmiş olup enerji verilemeyen yerleşim yerimiz kalmamıştır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca sahada görev yapan ekiplerin fedakârlığına teşekkür edildiği ve çalışmalarında kolaylık dilendiği bildirildi.

SİNOP VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA NEDENİYLE ELEKTRİK NAKİL...

SİNOP VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA NEDENİYLE ELEKTRİK NAKİL HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARIN GİDERİLDİĞİNİ VE ENERJİ VERİLEMEYEN YERLEŞİM YERİNİN KALMADIĞINI DUYURDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeni akademik yılını 40 bin öğrenciyle açtı
images

Tekirdağ afet müdahalesinde yeni nesil araçla daha hızlı müdahale edecek
images

valinin son açıklaması: can kaybı, kayıp ve zarar tespitleri hakkında bilgi
images

Zayıflama iğneleri birkaç kilo için çözüm olmamalı, hekim gözetimi şart

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

çatışma sonrası fatih mahallesi'nde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Türkün söz köprüsü Talas'ta buluştu

Kabil'de Türk içecekleri rafların favorisi oldu

Donat: Erzurum kampı takımı fiziksel ve mental açıdan güçlendirdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi