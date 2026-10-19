Sinop'ta rüzgârın ardından enerji hizmetleri normale döndü

Sinop Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle elektrik nakil hatlarında meydana gelen arızaların giderildiğini açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucu enerji verilemeyen yerleşim yerinin kalmadığı belirtildi.

saha müdahaleleri:

Olumsuz hava koşullarının ardından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ekipleri sahada yoğun mesai yaptı. Ekipler, hasar gören dağıtım hatlarında tamirat ve bakım çalışmaları gerçekleştirerek kesintilere hızlı müdahale etti. Zorlu koşullara rağmen yürütülen onarım çalışmalarıyla tesislerdeki arızalar kısa sürede giderildi.

valilikten açıklama:

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle meydana gelen elektrik arızaları, YEDAŞ ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde giderilmiş olup enerji verilemeyen yerleşim yerimiz kalmamıştır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca sahada görev yapan ekiplerin fedakârlığına teşekkür edildiği ve çalışmalarında kolaylık dilendiği bildirildi.

SİNOP VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA NEDENİYLE ELEKTRİK NAKİL HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARIN GİDERİLDİĞİNİ VE ENERJİ VERİLEMEYEN YERLEŞİM YERİNİN KALMADIĞINI DUYURDU.