Sinop'ta toplum ruh sağlığı hizmetlerinde saha değerlendirmesi

Sinop Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ziyareti:

Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu ile birlikte Sinop Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni (TRSM) ziyaret etti. Ziyaret sırasında merkezde yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetlere dair detaylı bilgilendirme alındı.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Esat Kuruş ile TRSM Sorumlu Hemşiresi Serpil Çilingiroğlu merkezdeki hizmet süreçleri, hasta yönlendirme ve takip mekanizmaları hakkında yetkililere kapsamlı sunum yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü heyeti, hizmet akışını yerinde görerek notlar aldı.

hizmetlerin kapsamı ve süreç değerlendirmesi:

Yetkililer, merkezde sunulan ruh sağlığı hizmetlerinin vatandaşların yaşam kalitesini artırma ve toplum sağlığını koruma açısından taşıdığı önemi değerlendirdi. Yapılan incelemelerde multidisipliner çalışma düzeni, hasta takip sistemleri ve danışmanlık süreçleri ele alındı.

çalışanlara teşekkür ve ziyaretin sonu:

İl Sağlık Müdürü Canpolat, merkezde görev yapan sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması yönünde gözlemlerini paylaştı. Ziyaret, sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve çalışma süreçlerinin gözden geçirilmesinin ardından sona erdi.

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. SEMİH CANPOLAT, SİNOP TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ’Nİ (TRSM) ZİYARET EDEREK MERKEZDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.