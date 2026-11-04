Sinop'ta yetiştiricilere 2026 su ürünleri destek başvuruları açıldı

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı su ürünleri yetiştiriciliği destekleme başvurularının resmen başladığını açıkladı. Yapılan duyuruda başvuru takviminin ve usullerinin belirlendiği, üreticilerin belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlamalarının önemine vurgu yapıldı.

Başvuru takvimi ve teslim koşulları:

Duyuruya göre başvurular 2 Kasım 2026 itibarıyla başladı ve son başvuru tarihi 18 Aralık 2026 mesai bitimi olarak belirlendi. Başvuruların, yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için şahsen bağlı bulundukları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.

Ek süre ve gereken belgeler:

Açıklamada ayrıca yılın son dönemine ait işlemler için ek süre tanındığı belirtildi. Buna göre Aralık ayına ait satış belgeleri ve hasat tespit tutanakları için son teslim tarihi 8 Ocak 2027 olarak duyuruldu. Üreticilerin, belirtilen belgeleri zamanında hazırlayarak yetkili müdürlüklere iletmeleri önem taşıyor.

SİNOP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 YILI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME BAŞVURULARININ BAŞLADIĞINI DUYURDU.