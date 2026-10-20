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Sinsi osteoporoz: kırıklar ilk uyarı olabilir

Osteoporoz çoğu zaman sinsi ilerliyor; uzmanlar kalça, el bileği ve bel kırıklarını önlemek için DEXA, yıllık tarama, günlük yürüyüş ve dengeli beslenme öneriyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sinsi osteoporoz: kırıklar ilk uyarı olabilir

Sinsi osteoporoz: kırıklar ilk uyarı olabilir

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi uzmanı Dr. Erdal Gedikoğlu, halk arasında "kemik erimesi" olarak bilinen osteoporozun özellikle kalça, el bileği ve bel kırıkları için önemli bir zemin oluşturduğunu belirtiyor. Gedikoğlu, hastaların çoğunlukla hastaneye ancak kırıkla başvurduklarını ve hastalığın uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini vurguluyor.

kim risk altında:

Uzman, osteoporozun sadece yaşlanmaya bağlı olmadığını; hormonal bozuklukların da kemik kalitesini düşürebildiğini ifade ediyor. Bu nedenle özellikle menopoz sonrası kadınlar ve yaşlı popülasyonun dikkatli olması gerekiyor. Gedikoğlu ayrıca Dünya Sağlık Örgütü yaklaşımı doğrultusunda 75 yaş üzeri hastalara rutin DEXA taraması uygulandığını aktarıyor.

korunma ve erken tanı yaklaşımı:

Dr. Gedikoğlu, çoğu hastanın rutin kemik taraması yaptırmadığına dikkat çekerek, hastaları erken tanı için DEXA dediğimiz kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmaya teşvik ettiklerini söylüyor. Kırıkla başvuran her hastaya DEXA uygulanıp osteoporoz teşhisi konulduktan sonra tedavi başlandığını belirtiyor.

Hareketsiz yaşamın kemik kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Gedikoğlu, modern yaşamın getirdiği sedanter alışkanlıklar nedeniyle hastalara özellikle günde en az bir saat yürümeyi önerdiklerini ifade ediyor. Gedikoğlu, "Kemik kalitemizin ancak hareketle artabileceğini biliyoruz" sözleriyle fiziksel aktivitenin önemini vurguluyor.

Beslenme de tedavi ve korunmada merkezi bir rol oynuyor. Hızlı yemekler ve karbonhidrat-ağırlıklı beslenmenin kemik yapısını zayıflatabildiğini söyleyen Gedikoğlu, kırık sonrası iyileşme sürecinde sadece protein değil, yeşil sebzeler, süt ve süt ürünleri gibi vitamin ve mineral kaynaklarının dengeli alınmasının gerekliliğini vurguluyor.

Ayrıca kötü alışkanlıklardan kaçınılmasını isteyen uzman, sigara ve alkol tüketiminin kemik sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtiyor. Kırık sonrası ise hastaların en kısa sürede ayağa kaldırılması için fizik tedavi uzmanları ve fizyoterapistler ile ekip halinde çalışıldığını ve bu sürecin hastanede düzenli yürütüldüğünü aktarıyor.

Sonuç olarak Dr. Gedikoğlu, osteoporozun sinsi seyrettiğini ve kırık ortaya çıkmadan önce tarama ile yakalanmasının hayati önem taşıdığını, bunun için özellikle menopoz sonrası kadınlar ve ileri yaştaki kişilere düzenli DEXA ve yaşam tarzı değişiklikleri önerdiklerini belirtiyor.

Uzmanlardan osteoporoz uyarısı: Hastalık uzun süre belirti vermeden ilerleyebiliyor

Uzmanlardan osteoporoz uyarısı: Hastalık uzun süre belirti vermeden ilerleyebiliyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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