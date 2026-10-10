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Şıralık mahallede son rötuşlar: asfalt serimine geçiliyor

Düzce Belediyesi, Şıralık Mahallesi'nde asfalt öncesi altyapı çalışmalarını tamamladı; asfalt serimiyle yolların konforu ve güvenliği artırılacak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Şıralık mahallede son rötuşlar: asfalt serimine geçiliyor

DÜZCE (İHA) — Düzce Belediyesi, Şıralık Mahallesi'ndeki asfalt öncesi altyapı ve yol hazırlık çalışmalarını tamamladı. Ekipler, yapılan hazırlıkların ardından bölgeyi asfalt serimine hazır hale getirdi.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları, mevcut güzergahın asfalt serimine uygun hale getirilmesini hedefledi. Yapılan çalışmalar sayesinde yolların taban düzenlemeleri ve gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanarak asfaltlama aşamasına geçilmeye hazır bir yüzey oluşturuldu.

hedef ve program:

Düzce Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmayı amaçlayan yol ve altyapı çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda sürdüğünü bildirdi. Yapılacak asfaltlama ile birlikte mahalle yollarının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, ŞIRALIK MAHALLESİ’NDE YÜRÜTTÜĞÜ ASFALT ÖNCESİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI....

DÜZCE BELEDİYESİ, ŞIRALIK MAHALLESİ’NDE YÜRÜTTÜĞÜ ASFALT ÖNCESİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. HAZIRLIKLARIN ARDINDAN BÖLGEDE ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINA GEÇİLECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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