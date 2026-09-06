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Sırbistan İstanbul'da bronzla dönüyor

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, Polonya'yı 3-1 yenerek bronz madalya aldı; Tijana Boskovic 29 sayıyla maçın yıldızı oldu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sırbistan İstanbul'da bronzla dönüyor

maç özeti:

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası 3.’lük maçında Sırbistan, Polonya’yı 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Sırplar seriyi baştan sona kontrol etti ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

skor ve set gelişimi:

Maça iyi başlayan Sırbistan ilk seti 25-21 ile aldı. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Sırplar, seti 25-19 kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Polonya üçüncü sette toparlandı ve 25-15 ile skorı 2-1’e çekti; ancak dördüncü sette Sırbistan rakibine şans tanımadı ve 25-18 ile maçı noktaladı.

oyuncu performansları ve maçın önemi:

Sırbistan’da Tijana Boskovic 29 sayı üreterek galibiyette kilit rol oynadı. Polonya cephesinde ise Magdalena Stysiak 28 sayı kaydetti; ancak bu performans maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi. Her iki takım da yarı finalde sırasıyla Türkiye ve İtalya’ya mağlup olmuştu, bu karşılaşma turnuva boyunca toparlanma mücadelelerinin göstergesi oldu.

Şampiyonanın finalinde ise Türkiye ile İtalya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek ve turnuvanın şampiyonunu belirleyecek maç için hazırlıklar sürüyor.

SIRBİSTAN, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 3.&#039;LÜK MAÇINDA POLONYA&#039;YI 3-1 YENEREK...

SIRBİSTAN, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 3.'LÜK MAÇINDA POLONYA'YI 3-1 YENEREK BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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