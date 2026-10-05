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Şirintepe'de kaçışın bedeli: ehliyetsiz sürücüye 400 bin lira ceza

Eskişehir Tepebaşı'nda 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamacayla yakalanan ehliyetsiz sürücü B.E.'ye 400 bin lira ceza verildi, araç 60 gün men edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:15

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şirintepe'de kaçışın bedeli: ehliyetsiz sürücüye 400 bin lira ceza

şirintepe'de kaçışın bedeli

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve dakikalar süren bir kovalamaca sonucu yakalanan sürücü B.E. hakkında idari ve adli işlemler başlatıldı. Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi ara sokaklarında gerçekleşti.

takip ve durdurma:

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 26 KZ 466 plakalı otomobil, ekiplerin takibi sonucunda Şirintepe Mahallesi Atasayar Sokak üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün daha önce ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi.

ceza ve idari işlemler:

Sürücüye çeşitli maddelerden kesilen ve toplamı 400 bin lira olan para cezası uygulandı; araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olayın ardından sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

ARAÇ 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

ARAÇ 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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