Şirintepe'de kaçışın bedeli: ehliyetsiz sürücüye 400 bin lira ceza

şirintepe'de kaçışın bedeli

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve dakikalar süren bir kovalamaca sonucu yakalanan sürücü B.E. hakkında idari ve adli işlemler başlatıldı. Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi ara sokaklarında gerçekleşti.

takip ve durdurma:

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 26 KZ 466 plakalı otomobil, ekiplerin takibi sonucunda Şirintepe Mahallesi Atasayar Sokak üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün daha önce ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi.

ceza ve idari işlemler:

Sürücüye çeşitli maddelerden kesilen ve toplamı 400 bin lira olan para cezası uygulandı; araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olayın ardından sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

ARAÇ 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ