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Şırnaklı gençlerden doğaya sahip çıkma seferberliği

Şükrü Geliş Fen Lisesi Genç Ofis gönüllüleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile doğada temizlik yaparak çevre bilincinin günlük rutine dönüşmesi çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Şırnaklı gençlerden doğaya sahip çıkma seferberliği

Şırnak’ta lise öğrencilerinden çevreye yönelik örnek çalışma

Şükrü Geliş Fen Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç Ofis gönüllüleri, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumda çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Gençler, doğaya çıkarak hem temizlik çalışması yaptı hem de çevrenin korunmasının önemi üzerine toplumsal bir farkındalık mesajı verdi.

etkinliğin amacı ve yürütülüşü:

Çalışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi. Lise öğrencileri, etkinlik boyunca çevrenin tahrip edilmemesi gerektiğini vurguladı ve çevre temizliğinin yalnızca belirli günlerle sınırlanamayacağını ifade etti. Gençlerin yaklaşımı, çevrenin korunmasını günlük yaşamın bir parçası haline getirme üzerine kuruldu.

gönüllü gençlerin vurgu yaptığı noktalar:

Gönüllüler, yaşanabilir bir doğal çevre için toplumsal sorumluluğun önemini öne çıkardı ve tüm vatandaşları doğaya sahip çıkmaya davet etti. Etkinlikte öne çıkan ana mesaj, çevre temizliğinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir rutini olması gerektiğiydi. Gençlerin çağrısı, yalnızca temizlik yapmak değil; bilinçlenme ve sürdürülebilir davranışların benimsenmesini teşvik etmek üzerine odaklandı.

Şırnak’taki bu girişim, öğrenci inisiyatiflerinin yerel düzeyde nasıl etkili olabileceğini gösterdi. Gönüllülerin çalışması, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmayı ve toplumda kalıcı davranış değişiklikleri yaratmayı amaçlıyor. Katılımcılar, doğaya saygının kolektif bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek sürdürülebilir bir gelecek için birlikte hareket çağrısı yaptı.

ŞIRNAK&#039;TA ŞÜKRÜ GELİŞ FEN LİSESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GENÇ OFİS GÖNÜLLÜLERİ, ÇEVRE...

ŞIRNAK'TA ŞÜKRÜ GELİŞ FEN LİSESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GENÇ OFİS GÖNÜLLÜLERİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİNİ AŞILAMAK AMACIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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