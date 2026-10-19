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Şırnak'ta afet konutlarına yeni su dönemi: altyapı hatları tamamen yenileniyor

Şırnak Belediyesi maden afet konutlarında içme suyu hatlarını baştan yenileyerek vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve kesintisiz su hizmeti sunmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Şırnak'ta afet konutlarına yeni su dönemi: altyapı hatları tamamen yenileniyor

çalışmanın kapsamı:

Şırnak Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile maden afet konutlarındaki mevcut içme suyu hatlarının tamamının yenilenmesi hedefleniyor. Proje, bölgedeki altyapının güçlendirilmesini amaçlayarak sağlıklı, güvenli ve kesintisiz su teminine odaklanıyor. Yenileme çalışmaları, hatların aşınma, sızdırma ve eski teknoloji kaynaklı arızalara karşı daha dayanıklı hale getirilmesini kapsıyor.

Belediye ekipleri, belirlenen program doğrultusunda sahada yoğun çalışmalar yürütüyor. Mevcut hattın sökülmesi, yeni borulama, bağlantı noktalarının yenilenmesi ve test süreçleri adım adım uygulanıyor. Bu kapsamda altyapının sürdürülebilirliği ve uzun vadeli performansı esas alınıyor.

başkan yarka sahada bilgilendi:

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Yarka’nın saha ziyareti sırasında proje aşamaları, uygulama takvimi ve vatandaşların etkilenecek hizmetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Yarka, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerinin günlük yaşamında su kaynaklı aksaklıkların azalacağını vurguladı.

Yerinde yapılan kontrollerde ekiplerin koordinasyonuna dikkat çekildi; güvenlik, iş akışı ve kalite standartlarının gözetildiği belirtildi. Belediye, çalışmaların planlanan süre içinde ve belirlenen kalite kriterlerine uygun şekilde tamamlanması için denetimlerini sürdürecek.

hedefler ve beklentiler:

Projeyle yalnızca hatların yenilenmesi değil, olası altyapı sorunlarının önüne geçilmesi ve konut alanlarında uzun süreli, kesintisiz su hizmeti sağlanması amaçlanıyor. Yenilenen altyapının, bakım gereksinimlerini azaltarak maliyetleri düşürmesi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırması bekleniyor.

Şırnak Belediyesi, kent genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik benzer çalışmaların devam edeceğini bildiriyor. Maden afet konutlarında yürütülen bu yenileme süreci, belediyenin yerel hizmet kapasitesini ve hizmet sürekliliğini artırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

ŞIRNAK BELEDİYESİ, MADEN AFET KONUTLARI’NDA İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI....

ŞIRNAK BELEDİYESİ, MADEN AFET KONUTLARI’NDA İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI. BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, SAHADAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI. PROJEYLE KONUTLARDA DAHA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU HİZMETİ SUNULMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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