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Beyaza bürünen Bartın yaylalarında yılın ilk karı iz bıraktı

Bartın’ın yüksek kesimlerinde Uluyayla, Ardıç ve Gezen yaylaları yılın ilk karıyla beyaza büründü; Ardıç Yaylası’nda kar 10 santimetreye ulaştı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:56

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Beyaza bürünen Bartın yaylalarında yılın ilk karı iz bıraktı

Bartın’ın yüksek yaylalarında yılın ilk karı etkili oldu

Bartın’ın yüksek kesimlerinde bu mevsimin ilk kar yağışı, bölgedeki yaylaları beyaz bir örtüyle kapladı. Uluyayla, Ardıç Yaylası ve Gezen Yaylası yoğun kar manzaralarıyla dikkat çekti. Yerel gözlemlere göre, yaklaşık 1500 metre rakımlı Ardıç Yaylası’nda kar kalınlığı 10 santimetre seviyelerine ulaştı.

yaylalarda ilk görüntüler ve ana noktalar:

Ardıç Yaylası’nda özellikle Kurt Girişi olarak bilinen mevki, kar sonrası tamamen beyaza büründü. Ulus ilçesine bağlı Uluyayla ile Kumluca beldesindeki yaylalarda oluşan beyaz örtü, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekti. Kar örtüsü fotoğraf karelerine ve kısa video kayıtlarına konu oldu.

ziyaretçi ilgisi ve yerel yansımalar:

Yaylalara gelen vatandaşlar, araçlarıyla bölgeyi gezip kar manzarasını kaydetti. Gözlem yapanların ifadelerine göre, beyaz örtü hem yerel hem de gelen ziyaretçiler için güçlü görsel bir etki oluşturdu. Bölgedeki sakin ortam ve karın oluşturduğu peyzaj, yaylaların bu görüntüsünü sezon başında farklı bir atmosferle buluşturdu.

Yetkililer ve halk tarafından bildirilen bu gözlemler, bölgedeki ilk karın yayla yaşamı ve ziyaretçi deneyimi üzerindeki anlık etkilerini ortaya koyuyor. Karın kalınlığı ve kapladığı alanlar, bölgenin yüksek kesimlerinde kış koşullarının habercisi olarak değerlendirildi.

BARTIN&#039;IN YÜKSEK KESİMLERİNE YILIN İLK KARI YAĞDI.

BARTIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNE YILIN İLK KARI YAĞDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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