Şırnak'ta enkaz parkurunda arama ve kurtarma yetkinliği güçlendiriliyor

Şırnak'ta enkazda profesyonel arama-kurtarma eğitimleri devam ediyor

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı yerleşkesinde oluşturulan enkazda arama ve kurtarma parkurunda profesyonel düzeyde eğitimler sürdürülüyor. Eğitimlerin amacı, muhtemel afet durumlarında görev alacak ekiplerin bilgi, beceri ve sahadaki müdahale kabiliyetini artırmaktır.

eğitimlerin odağı ve uygulamaları:

Parkurda gerçekleştirilen eğitimlerde arama-tarama, enkaz altından kurtarma, taşıma teknikleri ve güvenli müdahale uygulamalarına odaklanılıyor. Eğitimler, gerçekçi senaryolarla desteklenerek personelin yerinde çözüm üretme yeteneğini geliştirmeye yönelik planlanıyor. Bu çalışmalarla ekiplerin afet ortamındaki risk algısı ve koordinasyon becerileri güçlendirilmeye çalışılıyor.

kurumlar arası iş birliği ve hazırlık:

Afet yönetiminde arama ve kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra tahliye, lojistik ve insani yardım gibi alanlarda da koordinasyon büyük önem taşıyor. Bu kapsamda AFAD başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve güvenlik korucuları süreçlerde aktif rol alıyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, kurumlar arası koordinasyonun ve hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. O dönemde yürütülen arama-kurtarma, güvenlik, tahliye ve yardım çalışmaları, eğitimli ekiplerin afet müdahalesindeki farkını gösterdi.

Şırnak'taki enkaz parkurunda devam eden eğitimlerin hedefi, sadece bireysel yetkinlikleri artırmak değil; aynı zamanda kurumlar arası iş birliğini ve sahadaki koordinasyonu güçlendirerek bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkin müdahale kapasitesi oluşturmaktır. Bu kapsamlı hazırlık çalışmaları, olası afetlere daha hızlı ve etkili yanıt verilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağını ve farklı senaryolarla çeşitlendirileceğini belirtiyor; böylece ekiplerin değişen şartlara uyum sağlama kabiliyeti korunacak.

ÇAKIRSÖĞÜT KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI YERLEŞKESİNDE OLUŞTURULAN ENKAZDA ARAMA VE KURTARMA PARKURUNDA PROFESYONEL EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR.