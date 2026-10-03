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Şırnak'ta haftanın ruhu: camiler ve din görevlileri haftası personelle buluştu

Şırnak İl Müftülüğü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Abdullah Şanlı ve ekibiyle personel ve din görevlilerini ziyaret etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şırnak'ta haftanın ruhu: camiler ve din görevlileri haftası personelle buluştu

Şırnak'ta haftanın ruhu: camiler ve din görevlileri haftası personelle buluştu

Şırnak İl Müftülüğü, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında kurum personeli, din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen program, haftanın anlam ve önemine dikkat çekmeyi amaçladı.

Ziyaretlerde kimler yer aldı:

Ziyaretlere İl Müftü Vekili Abdullah Şanlı ile Din Hizmetleri Uzmanları Semih Çelik, Abdullah Tekdal ve Mücahit Ala katıldı. Heyet, il müftülüğü personeli, din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileriyle bir araya gelerek haftalarını kutladı.

Vurgulanan sorumluluk ve tebrik:

Abdullah Şanlı, toplumun manevi hayatına rehberlik eden din görevlilerinin üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti. Şanlı, özveri ve gayretle görev yapan tüm personele 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle tebriklerini iletti ve yürüttükleri çalışmalarda kolaylık ile başarılar diledi.

Program, din hizmetlerinin önemini hatırlatarak personel arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledi ve planlı ziyaretlerle devam eden etkinliklerle sürdürülmesi kararlaştırıldı.

ŞIRNAK İL MÜFTÜLÜĞÜ, 1-7 EKİM CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA KURUM PERSONELİ, DİN...

ŞIRNAK İL MÜFTÜLÜĞÜ, 1-7 EKİM CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA KURUM PERSONELİ, DİN GÖREVLİLERİ VE KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİ ZİYARET EDEREK HAFTALARINI KUTLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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