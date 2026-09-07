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Karabük mühendislerinden yerli kapsülle tünel hedefi

Bakan Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2026'da Gebze'de PARTECH Hyperloop Takımı'nı ziyaret etti; Karabük ekibinin tünel etabında iddialı olduğu vurgulandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:40

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EDİTÖR: Taylan Polat

Karabük mühendislerinden yerli kapsülle tünel hedefi

Bakan Kacır TEKNOFEST 2026'da PARTECH alanını gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2026 etkinlikleri kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda PARTECH Hyperloop Takımı'nın çalışma alanını ziyaret etti. Ziyarette takımın tünel etabı öncesi hazırlıkları yerinde incelendi ve öğrencilerle teknik detaylar konuşuldu.

takımın hazırlıkları:

Karabük Üniversitesi'ni temsil eden PARTECH ekibi, geliştirdikleri araçla tünel etabında mücadele etmeye hazırlanıyor. Takım, yarışma kapsamında yerli kapsül teknolojisi ve farklı mühendislik çözümlerini test ediyor; tünel performansı ve son hazırlıklar üzerine yoğunlaşıyor. Öğrenciler, aracın aerodinamik düzenlemeleri, manyetik yataklama ve test programları hakkında bakanlığa bilgi verdi.

bakanın değerlendirmesi:

Kacır, Hyperloop yarışmalarının TEKNOFEST içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, farklı üniversite takımlarının yenilikçi ulaşım çözümlerini sahaya taşıdığını söyledi. Kacır, yarışmalarla ilgili olarak "Hyperloop yarışmaları TEKNOFEST’in alâmetifarikalarından oldu. Bu alanda Türkiye’nin dört bir yanından üniversite takımları her yıl geliyorlar ve bu en yenilikçi ulaştırma teknolojisine ilişkin kendi çözümlerini yarıştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Değerlendirmesinin ardından çalışma alanını gezen Kacır, genç mühendislerle sohbet ederek yürütülen teknik faaliyetleri yerinde takip etti ve takıma başarı diledi. Bakan, takımın bu yılki performansını değerlendirirken "Bence Karabük bu sene iddialı" sözünü kullandı. Yerli kapsül ve mühendislik çalışmalarının, yarışma sahasında test ediliyor olması takımın hedeflerine yönelik somut adımlar attığını gösteriyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA TÜRKİYE BİLİMSEL VE...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) GEBZE YERLEŞKESİ’NDE DÜZENLENEN HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI’NDA PARTECH HYPERLOOP TAKIMI’NIN ÇALIŞMA ALANINI ZİYARET ETTİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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