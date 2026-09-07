Kbu ile Baidoa International University arasında akademik iş birliği fırsatları konuşuldu

ziyaretin amacı ve ilk temaslar:

Somali’nin Baidoa International University (BIU) Kurumsal Gelişim ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mohamednur Mohamed Abdirahman başkanlığındaki heyet, Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretin temel hedefi, iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarında ortak çalışma olanaklarını değerlendirmek olarak açıklandı.

görüşmede ele alınan ana başlıklar:

BIU heyeti, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ile rektörlük makamında bir araya geldi. Toplantıda öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma ve proje çalışmaları, Erasmus+ KA171 projeleri, personel eğitimi, müfredat geliştirme ile burs ve eğitim imkanları gibi başlıklar karşılıklı olarak değerlendirildi.

uluslararası bağlantılar ve koordinasyon:

Heyet, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile de görüşerek iki kurum arasında kurulabilecek akademik bağlantılar ve ortak proje imkanlarını ele aldı. Görüşmelerde Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur ile fikir alışverişinde bulunuldu; taraflar akademik hareketliliğin artırılması ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

uygulamalı eğitim ve kariyer altyapısının incelenmesi:

Program kapsamında BIU heyeti, KBÜ’nün Millî Teknoloji Atölyesi’ni ziyaret etti. Atölyede yürütülen uygulamalı teknoloji çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Furkan Kınacı, öğrencilerin teknoloji geliştirme süreçlerine nasıl katıldığını örneklerle aktardı. Heyet, atölye faaliyetlerini yerinde görerek uygulamalı eğitimin imkanlarını değerlendirdi.

Ziyaretin son bölümünde heyet, Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni de gezdi. Merkezin faaliyetleri, öğrencilerin kariyer gelişimine yönelik uygulamalar ve iş dünyasıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgiler Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan tarafından paylaşıldı.

heyet kadrosu:

Baidoa International University heyetinde, Kurumsal Gelişim ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mohamednur Mohamed Abdirahman ile birlikte Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mukhtar Mohamed Isak, Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Ahmed Adam Mohamed ve Eğitim ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanı Abdullahi Mohamed Kheire yer aldı. Yapılan görüşmeler, iki üniversite arasında somut iş birlikleri geliştirilmesine yönelik zemin oluşturmaya yönelikti.

Taraflar, önümüzdeki dönemde ortak proje başvuruları, öğrenci-akademisyen değişim programları ve öğretim programı iş birlikleri gibi adımları detaylandırmak üzere iletişim kanallarını açık tutma konusunda mutabakata vardı.

SOMALİ’NİN BAİDOA INTERNATİONAL UNİVERSİTY (BIU) KURUMSAL GELİŞİM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI MOHAMEDNUR MOHAMED ABDİRAHMAN BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET, KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU.