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KBÜ'lü PARTECH takımı Hyperloop ile TEKNOFEST 2026'da sahaya indi

Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2026'de Kocaeli'de geliştirdikleri araçla yüksek hızlı ulaşım çözümlerini test edip ödül peşinde.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

KBÜ'lü PARTECH takımı Hyperloop ile TEKNOFEST 2026'da sahaya indi

Karabük Üniversitesi temsilcisi sahada

Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda geliştirdikleri araçla üniversiteyi temsil ediyor. Takım, yarışma alanında yürüttüğü teknik hazırlıklarla tasarım, üretim ve kontrol süreçlerini tamamlamaya yoğunlaşıyor.

yarışma çalışmaları:

Teknik ekip, aracın yarışma koşullarına uygunluğunu sağlamak için donanım testleri, yazılım kontrolleri ve güvenlik denetimleri yapıyor. Öğrenciler; farklı mühendislik disiplinlerinden edindikleri teorik bilgileri, gerçek bir prototip üzerinde uygulama şansı buluyor ve performans verilerini saha koşullarında test etme imkânı elde ediyor.

öğrencilerin deneyimi ve motivasyonu:

Takım üyeleri yalnızca teknik becerilerini geliştirmekle kalmıyor; proje yönetimi, takım çalışması ve çözüm üretme süreçlerinde de önemli tecrübe kazanıyor. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Emirhan Atalay, çalışmanın sadece teknoloji üretmek olmadığını, aynı zamanda milli değerlerin kendileri için taşıdığı önemi vurguladı:

"Biz bundan önce bir treni kaçırmış milletin evlatlarıyız. Bize kalırsa biz en iyisini hak ediyoruz. Milletimiz necip bir millet. Tarihten gücünü almış bir millet. İmalat-ı Harbiye ruhuyla biz çalışmak istiyoruz. Memleketimizi ileriye taşımak için elimizden ne gelirse yaparız"

Hyperloop Geliştirme Yarışması, gençlere yüksek hızlı ulaşım sistemleri konusunda yenilikçi çözümler üretme ve tasarımlarını uygulamalı olarak test etme fırsatı sunuyor. PARTECH ekibi, geliştirdikleri araçla hem teknik mükemmelliğe ulaşmayı hem de TEKNOFEST 2026'de derece elde etmeyi hedefliyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) PARTECH HYPERLOOP TAKIMI DA YARIŞMADA GELİŞTİRDİĞİ HYPERLOOP ARACIYLA...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) PARTECH HYPERLOOP TAKIMI DA YARIŞMADA GELİŞTİRDİĞİ HYPERLOOP ARACIYLA ÜNİVERSİTEYİ TEMSİL EDİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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