Şırnak'tan net mesaj: terörsüz Türkiye hedefine dönüş yok

Şırnak ziyaretinde verilen mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti’nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Şırnak’ta partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şırnak Öğretmenevinde düzenlenen "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" başlıklı toplantıda konuşan Demir, ülkenin terörle mücadelesinden doğan kazanımlar ve "Terörsüz Türkiye" hedefi üzerine net vurgular yaptı.

Hedefin kararlılığı ve toplumsal sorumluluk:

Demir, siyasetin merkezine hizmeti koyduklarını belirterek teşkilat mensuplarına seslendi; isimler veya sıfatların değil, millete yapılan hizmetin esas olduğunu söyledi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'millet davası' anlayışına atıf yaptı ve siyasetçinin görevinin vatandaşın refahını sağlamak, düşünce özgürlüğünü temin etmek ve ülkenin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu ifade etti.

Geçmişte Türkiye’nin büyümesinin önüne örülen engellere dikkat çeken Demir, Şırnak’ın terörün en ağır etkilediği şehirlerden biri olduğunu ve yaklaşık 50 yıldır bir "terör bariyeri" ile karşılaşıldığını söyledi. Buna rağmen bugün 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümeye karar verdiğini vurguladı.

"Ülkemizden terör, ülkemizden ve bölgemizden tamamen arındırılacaktır. Bu hedeften artık dönüşümüz yoktur."

Terörsüz Türkiye vizyonunun bölgesel ve insani boyutu:

Demir, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılmasının yalnızca ülke güvenliği değil, bölge ve dünya açısından da önemli sonuçları olacağını belirtti. Terörün sona ermesiyle Türkiye’nin dışarıya daha güçlü açılacağını, Gazze, Afrika, Türkistan ve diğer mağdur bölgelere destek sunma kapasitesinin artacağını söyledi. Bu vizyonun bölgenin umudu haline geldiğini ifade etti.

Aynı zamanda terörün sonlanmasının ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandıracağına dikkat çeken Demir, can güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte istihdam, refah, teknoloji yatırımları ve yaşam standardında kayda değer artış beklediklerini aktardı.

Şırnak'ta hizmet, yatırım ve yerel yönetim anlayışı:

Şırnak’taki dönüşümün yatırım odaklı ve vatandaş merkezli bir hizmet anlayışının sonucu olduğunu söyleyen Demir, kentte ulaşım, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında gerçekleştirilen çalışmalara işaret etti. Demir, Şırnak’ın "neredeyse küllerinden yeniden dirildiğini" belirterek otoyollar, köprüler, tüneller, şehir hastaneleri ve üniversiteler gibi projelerin şehri batı illeriyle kıyaslanır hale getirdiğini kaydetti.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka üzerinden belediyecilik anlayışını da anlatan Demir, Yarka’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığı talimatı aktardı: "Bize oy versin, vermesin, herkese hizmet edeceğiz." Demir, AK Parti’nin yerel yönetim yaklaşımının siyasi ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara hizmet götürmek olduğunu vurguladı.

Siyaset, uzlaşma ve meclis adımları:

Demir, toplumsal uzlaşının önemine dikkat çekerek 86 milyon insanın ortak paydada buluşmasının sorunları çözeceğini söyledi: "Yeter ki uzlaşma zemini olsun." Ayrıca TBMM’de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair düzenlemenin 467 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edilmesini siyaset açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

CHP’ye yönelik eleştirileri de içeren konuşmasında Demir, belediye kaynaklarının kişisel ya da siyasi hedefler için kullanılmaması gerektiğini savundu ve partiye ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle özetledi: "Bu millet CHP’ye prim vermez."

Demir, provokatif söylemlere karşı uyarıda bulunarak sürece sakinlikle sahip çıkılmasının vicdani, ahlaki ve imani bir sorumluluk olduğunu belirtti. Türkler ve Kürtlerin aynı coğrafyanın insanları olduğunu söyleyen Demir, bölgenin huzur ve barışa kavuşması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıya Mustafa Demir’in yanı sıra Yerel Yönetimler Bölge Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Koordinatörü Ali Cumhur Taşkın, Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Abdürrahim Dusak ve Hikmet Başak, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Siirt Milletvekili Mervan Gül katıldı.

Demir, konuşmasını "Terörsüz Türkiye" hedefine olan kararlılığı yinelerken, sürecin hem yerel hem de bölgesel düzeyde yatırımların, istihdamın ve refahın artmasıyla sonuçlanacağı mesajını tekrarladı.

AK PARTİ TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI" PROGRAMI KAPSAMINDA ŞIRNAK’A GELEN AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI MUSTAFA DEMİR, KENTTE PARTİLİLER VE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.