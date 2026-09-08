Terörsüz Türkiye hedefi ve Irak'la yeni ikili iş birliği adımları

Görüşme ve değerlendirmelerin özeti:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi arasındaki görüşme, baş başa toplantının ardından heyetler arası görüşmeler ve ortak basın açıklamasıyla tamamlandı. Kurtulmuş, Türkiye ile Irak arasında son dönemde yakalanan olumlu ivmenin sürdürülmesinin önemine değinerek iki ülke arasında ilişkiyi derinleştirecek adımların atılacağını söyledi.

Ekonomik ve eğitim iş birliği:

Kurtulmuş, ikili ilişkilerde somut hedefler bulunduğunu belirterek, ticaret hacminin 17 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılması hedefinin kararlılıkla takip edileceğini ifade etti. Çifte vergilendirmeyi önleme, yatırımların teşviki ve vize kolaylıkları gibi konularda karşılıklı anlayışın geliştiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye’nin Irak’taki okullarının sayısının artırılması, TİKA projeleriyle bölgesel kalkınmaya destek ve Türkiye burslarından yararlanan Iraklı öğrenci sayısının yükseltilmesine ilişkin talepler paylaşıldı.

Bölgesel güvenlik ve terörle mücadele:

Kurtulmuş, dünya sistemindeki dönüşümlere dikkat çekerek "Mevcut sistem bütün kurulları ve bütün kurallarıyla çökmüş bir vaziyettedir" değerlendirmesini yaptı ve bölgesel çatışmaların bu çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti. Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin en kritik gündem maddelerinden birinin güvenlik ve terörle mücadele olduğunu aktardı.

Toplantıda öne çıkan projeler arasında Kalkınma Yolu Projesi ve Terörsüz Türkiye girişimi yer aldı. Kurtulmuş, Kalkınma Yolu Projesi ile Asya’nın, Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa ile bağlanmasının hedeflendiğini; bunun hem Irak hem Türkiye hem de bölge ekonomilerine katkı sağlayacağını söyledi. Terörsüz Türkiye projesinin hayata geçirilmesine yönelik adımların atıldığını belirten Kurtulmuş, Suriye sınırları içinde PYD-PKK ve PJK unsurlarının Suriye hükümetiyle entegrasyonunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Kurtulmuş, "Ülkemizdeki Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz" dedi. Silahlı örgütlerin Irak'ta yarattığı zulmün altını çizen Kurtulmuş, önümüzdeki aydan itibaren Irak'taki silahlı grupların silahlarını Irak Merkezi Hükümeti'ne devretmesine yönelik hazırlıkların önemli olduğunu söyledi.

Irak tarafının değerlendirmeleri:

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ise ziyarette stratejik konuların ele alındığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'yi "Terörsüz Türkiye Yasası"nı onaylamalarından dolayı tebrik etti. Halbusi, Irak'ta pratik adımların atıldığını ve "özellikle bu ayın 30’u veya Ekim ayında bütün silahların devlet otoritesi altında toplanacağı" yönünde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Halbusi, tüm siyasi grupların ve toplum kesimlerinin bu konuda hemfikir olduğunu, bunun ulusal bir mesele olduğunu vurguladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler ışığında Irak petrolünün aktarımında Türkiye'nin oynayacağı rolün önemine değindi ve iki ülke arasındaki 2025 tarihli çerçeve anlaşmasının koordinasyon içinde uygulanacağını kaydetti.

Sonuç olarak, görüşmede hem ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine hem de bölgesel güvenlik alanında ortak adımlar atılmasına odaklanıldığı görüldü. Taraflar, kurumlar arası komiteler ve dostluk grupları aracılığıyla bu süreçleri takip etme kararı aldı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE YAKLAŞIMININ BÜTÜN BÖLGEYE ETKİ EDECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ" DEDİ.