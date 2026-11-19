Osmaneli'de ilçe danışma meclisi toplandı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Osmaneli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na ilçe koordinatörü Mustafa Cilali, Osmaneli İlçe Başkanı Zafer Seyyar ile teşkilat mensupları katıldı.

Toplantının katılımcıları ve gündemi:

Toplantıda bugüne kadar yürütülen çalışmaların değerlendirilmesine ağırlık verildi. Teşkilat üyelerinin görüş ve önerileri dinlenerek yerel sahadaki faaliyetlerin etkinliğini artırmaya yönelik öneriler masaya yatırıldı. Ayrıca önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

İl başkanının değerlendirmesi:

Serkan Yıldırım toplantıya ilişkin, "Teşkilat mensuplarımızla bir araya gelerek çalışmalarımızı değerlendirdik, görüş ve önerileri dinledik. Birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Toplantımıza katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, teşkilat içinde iletişimin güçlendirilmesi ve sahadaki koordinasyonun artırılması hedefiyle somut adımlar atılması kararıyla sona erdi. Katılımcılar, yerel ihtiyaçlara dönük hazırlıkların takip edileceğini ve önerilerin uygulamaya geçirilmesi için çalışma grupları oluşturulacağını ifade etti.

AK PARTİ OSMANELİ TEŞKİLATI DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINDA BULUŞTU