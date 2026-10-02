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Site yöneticisinin tepkisi basın açıklamasını gerdi: Yeni Parti ilçe başkanı sakin kaldı

Ev hapsindeki Ahmet Gümüş için site önünde yapılan Yeni Parti açıklamasında site yöneticisinin tepkisi gerginlik yarattı, olay kameralara yansıdı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Caner Şahin

Site yöneticisinin tepkisi basın açıklamasını gerdi: Yeni Parti ilçe başkanı sakin kaldı

Basın açıklaması ve tepkiler:

Yeni Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı, yaklaşık 120 gündür ev hapsinde bulunan Ahmet Gümüş için, oturduğu sitenin önünde bir basın açıklaması düzenledi. Gümüş hakkında, 5 Haziran tarihli sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda yargılaması sürüyor; mahkeme tarafından adli kontrol ve ev hapsi cezası verildi. Açıklamada, Gümüş’ün bir sonraki duruşmasının 15 Aralıka ertelendiği ve bu tarihe kadar ev hapsinin devam edeceği bildirildi.

Gerginliğin seyri:

Açıklamayı yapan Yeni Parti Pamukkale İlçe Başkanı Av. Uğur Coşkun konuşurken, basın yapılan alanda site yöneticisi olduğunu söyleyen bir kişi Coşkun’a tepki gösterdi. Taraflar arasında sözlü tartışma büyüdü; söz konusu kişinin Coşkun’a karşı küfürlü ifadeler kullandığı ve ortamın bir anda gerildiği, olay yerinde bulunan basın mensuplarının kameralarına yansıdı.

Basın ve müdahale:

Gerginlik esnasında, tepki gösteren kişinin yanında bulunan kızı da gazetecilerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı. Bu müdahale ve tartışma anları basın mensupları tarafından kaydedildi. Tüm bu yaşananlara rağmen Uğur Coşkun tartışmayı büyütmedi; küfürlü ifadelere karşılık vermeden sakinliğini koruyarak basın açıklamasını sürdürdü.

Olay, hem siyasi hem de yerel gündemde dikkat çekerken, basın mensuplarının kaydettiği görüntüler gergin anların belgesel niteliğinde yansıması oldu. İlgili dosyanın bir sonraki duruşmasının tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gerilimin nasıl seyredeceği takip edilecek.

YENİ PARTİ PAMUKKALE İLÇE BAŞKANLIĞI’NIN, YAKLAŞIK 120 GÜNDÜR EV HAPSİNDE BULUNAN AHMET GÜMÜŞ’LE...

YENİ PARTİ PAMUKKALE İLÇE BAŞKANLIĞI’NIN, YAKLAŞIK 120 GÜNDÜR EV HAPSİNDE BULUNAN AHMET GÜMÜŞ’LE İLGİLİ DÜZENLEDİĞİ BASIN AÇIKLAMASINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI. BASIN AÇIKLAMASININ YAPILDIĞI SİTENİN YÖNETİCİSİ OLDUĞUNU BELİRTEN BİR KİŞİ, İLÇE BAŞKANI AV. UĞUR COŞKUN’A TEPKİ GÖSTERİRKEN TARTIŞMANIN BÜYÜMESİYLE KÜFÜRLÜ İFADELER KULLANILDI. O ANLAR KAMERALARA YANSIDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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