Olayın gelişimi:

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan emekli Albay Orkun Özeller, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen inceleme kapsamında değerlendirildi. Soruşturma, Özeller'in X hesabı üzerindeki paylaşımı gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatıldı.

Özeller, kitap fuarına katılmak üzere geldiği Kastamonu'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi ve yasal süreç başlatıldı.

İfade ve adli süreç:

Kastamonu Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla ifade veren Özeller, savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan açıklamalarda, adli kontrolün uygulanma gerekçesi ve süresine dair detaylar yer almadı.

Olay, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturmaların nasıl yürütüldüğünü ve adli süreçlerin uygulama biçimini yeniden gündeme getirdi. Özeller'in serbest bırakılmasıyla birlikte soruşturmanın hukuki takibi sürecektir.

EMEKLİ ALBAY ORKUN ÖZELLER, KİTAP FUARINA KATILMAK İÇİN GELDİĞİ KASTAMONU'DA, SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI SEBEBİYLE "HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI. ÖZELLER, SEGBİS İLE VERDİĞİ İFADENİN ARDINDAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.