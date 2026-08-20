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Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, ziyaretçi sayısıyla kent turizmini canlandırıyor

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, 2025'te 115 bin 50 ziyaretçi aldı; 2026 Temmuz sonu itibarıyla 76 bin 911 kişiyi ağırladı, turizme katkı sunuyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, ziyaretçi sayısıyla kent turizmini canlandırıyor

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'ne artan ilgi

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Milli Mücadele'nin önemli merkezlerinden biri olarak son dönemde yoğun ziyaretçi ilgisiyle öne çıkıyor. Müze, kentteki tarihi dokuyu korurken düzenlediği kültür-sanat etkinlikleriyle de ziyaretçi çekiyor ve şehir ekonomisine katkı sağlıyor.

Ziyaretçi sayısındaki veriler:

Resmi kayıtlara göre müze 2025 yılında 115 bin 50 kişinin ziyaretiyle kayda geçti. 2026 yılının Temmuz ayı sonu itibarıyla ise müzeyi 76 bin 911 kişi gezdi; bu veriler müzenin devam eden ilgi odağı olduğunu gösteriyor.

Kültür-sanat ve tanıtım faaliyetleri:

Müze, Sivas Kongresine ev sahipliği yapması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele dönemindeki çalışmalarına ilişkin mirası korumasıyla kentin tarih bilincine katkı sunuyor. Ayrıca 4 Eylül haftasında düzenlenen etkinlikler Sivas'ın Milli Mücadele'deki rolünü yeniden gündeme taşıyor.

Bu unsurlar, müzenin şehrin önemli turizm noktalarından biri olarak konumlanmasına yardımcı olurken, yerel ekonomiye ve kültür turizmine doğrudan katkı sağlamaya devam ediyor.

MİLLİ MÜCADELE&#039;NİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN SİVAS ATATÜRK VE KONGRE MÜZESİ, YOĞUN ZİYARETÇİ İLGİSİYLE...

MİLLİ MÜCADELE'NİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN SİVAS ATATÜRK VE KONGRE MÜZESİ, YOĞUN ZİYARETÇİ İLGİSİYLE KENTİN KÜLTÜR TURİZMİNE VE ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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