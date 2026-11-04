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Sivaslı-Uşak karayolunda panelvan karşı şeride geçince kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde panelvanın karşı şeride geçmesi sonucu kamyonla çarpıştı; kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 19:19

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sivaslı-Uşak karayolunda panelvan karşı şeride geçince kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı plakalı panelvanı kullanan Ş.İ. (52) sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçti ve o sırada aynı yönde seyreden Volkan Alpsan (48) yönetimindeki 06 EKB 409 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon tarlaya girerek dururken, panelvan devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve kısa sürede bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

sürücülerin sağlık durumu ve inceleme:

112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından panelvan sürücüsü Ş.İ. Sivaslı Devlet Hastanesi'ne, kamyon sürücüsü Volkan Alpsan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Volkan Alpsan kurtarılamayarak hayatını kaybetti; panelvan sürücüsünün durumuna ilişkin tedavi süreci hastanede devam ediyor.

Kaza yerinde ve araçlarda yapılan ilk incelemeler, panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin kazanın temel nedeni olduğunu gösteriyor. Olayla ilgili olarak jandarma ve emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedeninin detaylandırılması için delil toplama ve olay yeri incelemesi sürüyor.

Yetkililer, sürücülerin ve araçların kesin durumuna ilişkin resmi açıklamaların soruşturma tamamlandığında paylaşılacağını bildirdi.

UŞAK’TA PANELVAN ARAÇ İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

UŞAK’TA PANELVAN ARAÇ İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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