Sivas'ta 80 yılı aşkın kahvehanede kulpsuz fincanla bayrak sembolü yaşatılıyor

Tarihi kahvehane ve geleneğin devamı:

1943 yılında kurulan ve üç nesildir aynı aile tarafından işletilen kahvehane, Sivas'ta Osmanlı'dan günümüze uzanan nadir uygulamalardan birini sürdürüyor. İşletmenin kurucusu Hüseyin Yıldız olarak kayıtlarda yer alırken, mekanın bugün sahibi olan Onur Yıldız aynı düzeni ve sunumu koruduklarını belirtiyor. Kahve, çay ve servis biçimi yıllardır değişmeden geleneksel halini muhafaza ediyor.

Fincanın sembolizmi:

İşletmede Türk kahvesi, kulpsuz fincanlarla ikram ediliyor. Bu tercihin arkasında somut bir anlatı bulunuyor: fincanı avuç içine alan elin oluşturduğu hilal biçimi ile fincanın içindeki kahvenin merkezindeki koyuluk ya da izler, bir arada ay ve yıldız sembolünü çağrıştırıyor. İşletme yetkilileri, bu görsel benzerliğin Osmanlı'dan kalan bir gelenek olduğunu ve kültürel bir anlam taşıdığını aktarıyor.

İşletmenin atmosferi ve amaç:

Kahvehanenin iç mekanında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eşyalar yer alıyor; amaç, sadece kahve sunmak değil, aynı zamanda ziyaretçilere tarihî bir atmosfer yaşatmak. Onur Yıldız bu doğrultuda, işletmenin kuruluşundan bu yana süregelen düzeni koruduklarını ve bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini vurguluyor. Geleneğin hem görsel hem de ritüel yönüyle korunması, mekânı yerli ve yabancı ziyaretçiler için ayrıcalıklı kılıyor.

Bu kahvehane, Sivas'taki kültürel mirasın günlük yaşamda somutlaştığı örneklerden biri olarak dikkat çekiyor; kulpsuz fincan uygulaması hem içerik hem de sunum açısından bir bağlam sunarken, ziyaretçilere tarih ve sembolizm eşliğinde kahve deneyimi sağlıyor.

SİVAS’TA 1943 YILINDA KURULAN KAHVEHANE, ÜÇ NESİLDİR OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN KULPSUZ FİNCAN GELENEĞİNİ YAŞATIYOR.