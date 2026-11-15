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Babaeski'de kış lastiği telaşı: esnaf mesaiyi uzattı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kış lastiği uygulaması sonrası oto lastikçilerinde yoğunluk arttı; işletmeciler mesai uzattı, sürücüler uyarıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Babaeski'de kış lastiği telaşı: esnaf mesaiyi uzattı

Babaeski'de kış lastiği telaşı: esnaf mesaiyi uzattı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kış lastiği uygulamasının başlamasıyla oto lastikçilerinde yoğunluk yaşanıyor. Araçlarını kış şartlarına hazırlamak isteyen sürücüler, lastik bakım ve değişim servislerinin yolunu tuttu. İşletmeler, artan taleple başa çıkmak için çalışma saatlerini uzattı.

uygulamanın etkisi ve işletmelerin mesaisi:

Uygulamanın başlayacağı tarih yaklaştıkça lastik değişimi için gelen araç sayısının arttığını söyleyen lastik işletmecisi Fatih Gezer, yoğunluğa yetişmek amacıyla mesai yaptıklarını belirtti. Gezer, sürücülerin son günü beklememesi gerektiğine dikkat çekti ve işlemlerin güvenli ve hızlı tamamlanabilmesi için randevu veya erken başvurunun faydalı olacağını ifade etti.

doğru lastik seçimi ve güvenlik:

Lastik değişimi sırasında diş derinliği, hava basıncı ve lastiklerin genel durumunun kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Gezer, yalnızca fiyata odaklanılarak yapılan tercihlerin güvenli sürüşü olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Ucuz olduğu için tercih edilen yıpranmış veya araçla uyumlu olmayan lastiklerin frenleme ve yol tutuş performansını düşürdüğünü belirtti.

Gezer ayrıca kış lastiğinin özellikle soğuk hava şartlarında yol tutuşu ve frenleme açısından önem taşıdığını hatırlattı. Ticari araçlar için mecburi olan uygulama öncesinde artan talebe yetişmeye çalışan lastik işletmeleri, sürücüleri zamanında değişim ve düzenli kontrole çağırıyor.

KIRKLARELİ&#039;NİN BABAESKİ İLÇESİNDE, 15 KASIM&#039;DA BAŞLAYAN KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE LASTİK...

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE, 15 KASIM'DA BAŞLAYAN KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE LASTİK DEĞİŞİMİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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