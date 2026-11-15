Anadolu Üniversitesi Tunus'ta LABWISE ile bilim-toplum köprüleri kurdu

Anadolu Üniversitesi Sousse'te temsil edildi

Anadolu Üniversitesi, Avrupa Birliği Horizon Europe programı kapsamında desteklenen LABWISE projesi çerçevesinde Tunus'un Sousse kentinde düzenlenen açılış toplantısı ve European Researchers' Night etkinliklerine katıldı. Üniversiteyi, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Dal temsil etti. Toplantılar, proje ortakları arasındaki iş birliğini güçlendirmeye ve projeye dair uygulama takvimini netleştirmeye odaklandı.

Açılış toplantısında ele alınanlar:

Tunus Sousse Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen LABWISE (Living And Bridging Schools for Innovation, Sustainability, and Education) projesi; Tunus, Türkiye, İspanya, Kıbrıs, Yunanistan ve Polonya'dan kurumları bir araya getiriyor. Açılış toplantısında proje iş paketleri, ortakların görev ve sorumlulukları ile uygulama takvimi detaylandırıldı. Toplantıda projede izlenecek yol haritası ve paydaş sorumluluklarının netleşmesi, sonraki aşamaların etkin planlanması için öncelik taşıdı.

European Researchers' Night'ta bilim deneyimi:

Sousse kentinde gerçekleştirilen European Researchers' Night etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlikte bilimsel deneyler, uygulamalı gösteriler, yenilikçi teknolojiler ve sanal gerçeklik uygulamaları sergilendi; katılımcılar bilimi doğrudan deneyimleme olanağı buldu. Bu tür etkinlikler, araştırmacılar ile toplum arasındaki bağları güçlendirmenin yanı sıra gençlerin bilime ilgisini artırmayı hedefliyor.

Anadolu Üniversitesi, etkinlik kapsamında Erasmus+ tarafından desteklenen VPCLApps (Virtual Physics Course Lab Applications - Sanal Fizik Dersi Laboratuvarı Uygulamaları) projesinin çıktılarını da sundu. Sunumlarda sanal fizik laboratuvarı uygulamalarının deneyimsel öğrenmeye katkısı ve dijital eğitim teknolojilerinin bilimsel konuların uygulamalı aktarımındaki rolü vurgulandı. Uygulamalar hem öğrenci hem araştırmacı hem de vatandaşların ilgisini çekti.

Gelecek adımlar ve toplumla etkileşim:

LABWISE kapsamında önümüzdeki dönemde bilim şenlikleri, araştırmacıların okul ziyaretleri, Living Lab (Yaşayan Laboratuvar) çalışmaları ve yenilikçi eğitim etkinlikleri planlanıyor. Bu faaliyetler, projenin hedeflediği sürdürülebilir bilim-toplum etkileşimini somutlaştırmayı amaçlıyor. Anadolu Üniversitesi, uluslararası proje ortaklıkları ve dijital eğitim teknolojileri alanındaki deneyimiyle bu çalışmalara katkı sunmayı hedefliyor.

Katılımla ilgili değerlendirmelerde, toplantı ve etkinliklerin yerel paydaşlarla doğrudan iletişim kurma, proje çıktılarının uygulanabilirliğini test etme ve eğitimde yenilikçi yaklaşımları tanıtma açısından önemli olduğu belirtildi. Üniversitenin projedeki rolü, hem bilimsel bilginin yaygınlaştırılmasına hem de gençlerin bilimsel aktivitelere erişiminin artırılmasına yönelik somut adımlar atılmasını sağlayacak şekilde şekilleniyor.

ÜNİVERSİTEYİ YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HAKAN DAL (EN SAĞDA) TEMSİL ETTİ.