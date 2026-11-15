Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Doğum gününde mahallede anıldı: Ferdi Tayfur’un mirası yaşıyor

15 Kasım'da doğum günü anılan Arabesk ustası Ferdi Tayfur, Hürriyet Mahallesi sakinleri ve çalıştığı kahvehanedeki dualarla anıldı; hatıralar paylaşıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:12

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 12:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Doğum gününde mahallede anıldı: Ferdi Tayfur’un mirası yaşıyor

Hürriyet Mahallesi'nde anma:

Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, doğum günü olan 15 Kasım'da doğup büyüdüğü Hürriyet Mahallesi'nde unutulmadı. 2 Ocak 2025'te vefat eden sanatçının çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği mahallede vatandaşlar, anılarını paylaşarak Tayfur'u andı.

Mahalle sakinleri, sanatçının üne kavuşmasına rağmen köklerinden kopmadığını, sık sık Hürriyet Mahallesi'ne gelerek komşularıyla ilişkisinin sürdüğünü söyledi. Bir dönem filmlerde adı geçen 'Çeşme' filminin galasının burada yapıldığı, özel günlerde ve bayramlarda Tayfur'un mahalleye uğradığı aktarıldı.

Komşuların anıları ve yardımseverliği:

Kasım Eroğlu, 'Onu çocukluğundan beri tanırım. Mahallemizde ünlü oldu. Kendisi bizim gurur sebebimizdir' diyerek Tayfur'un mahallesine olan bağlılığını vurguladı. Eroğlu, sanatçının arabasıyla gelip mahalleliye yardım dağıttığını, bu davranışların halkta derin bir sevgi bıraktığını belirtti.

Bir diğer komşu Zerrin Avcı, Tayfur ile aynı ahşap yapıda karşılıklı odalarda büyüdüklerini anlattı: 'Evimizin bahçesinde büyük bir dut ağacı vardı. Altında oturup birlikte kahvaltı yapardık. Saz çalarak bize şarkılar söylerdi. O zamanlar henüz besteler yapıyorduk.' Avcı, ailenin o dönemde maddi zorluklar yaşadığını fakat ün kazandıktan sonra mahalleye yaptığı yardımları da hatırlattı; 'bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı' sözleriyle o anları tasvir etti.

Çalıştığı kahvehane ve dualar:

Kıraathane sahibi Mehmet Kartopal ise, Ferdi Tayfur'un bir dönem burada çalıştığını ve şarkılarında bahsettiği kahvehanenin bu mekân olduğunu söyledi. Kartopal, 'Kendisi burada büyüdü... Buraya gelir burada otururdu. Rahmetli Müslüm Gürses de buraya geliyordu. İkisi de bu kahvede yetiştiler' diyerek hem Tayfur'un hem de dönemin sanatçı çevresinin hafızasını anlattı.

Anma sırasında, Tayfur'un çalıştığı kahvehanede için dualar okundu ve mahallenin ortak hatırası olan anekdotlar paylaşıldı. Komşular, sanatçının hem müzikteki yerine hem de insan olarak bıraktığı izlere dikkat çekerek, 'Onun şarkılarının yeri doldurulamaz' ifadesiyle vedaya duyulan saygıyı dile getirdi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki anmalar, mahalle sakinlerinin ortak hatıralarını tazeledi ve Ferdi Tayfur'un isminin yalnızca bölge için değil, ülke çapında bir simge olarak yaşatılmaya devam edeceğini gösterdi.

ADANALI SANATÇI FERDİ TAYFUR, DOĞUM GÜNÜNDE DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ MAHALLEDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN...

ADANALI SANATÇI FERDİ TAYFUR, DOĞUM GÜNÜNDE DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ MAHALLEDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN ANILIRKEN, BİR DÖNEM ÇALIŞTIĞI KAHVEDE KENDİSİ İÇİN DUA OKUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıldırım'da Sezai Karakoç'un fikir mirası yad edildi
images

Babaeski'de kış lastiği telaşı: esnaf mesaiyi uzattı
images

Sivas'ta 80 yılı aşkın kahvehanede kulpsuz fincanla bayrak sembolü yaşatılıyor
images

Sivas'ta 80 yılı aşan kulpsuz fincan geleneğiyle kahvede ay ve yıldızı yaşatıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Öğrencilere çevrimiçi güvenlik ve zorbalıkla baş etme eğitimi verildi

Muğla COP31'de su güvenliği ve mevsimsel nüfusun finansmana dahil edilmesi çağrısını gündeme taşıdı

Aydın'da kadın kooperatiflerine üretim, hijyen ve haklar odaklı eğitim verildi

Yıldırım'da Sezai Karakoç'un fikir mirası yad edildi

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor