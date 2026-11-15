Doğum gününde mahallede anıldı: Ferdi Tayfur’un mirası yaşıyor

Hürriyet Mahallesi'nde anma:

Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, doğum günü olan 15 Kasım'da doğup büyüdüğü Hürriyet Mahallesi'nde unutulmadı. 2 Ocak 2025'te vefat eden sanatçının çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği mahallede vatandaşlar, anılarını paylaşarak Tayfur'u andı.

Mahalle sakinleri, sanatçının üne kavuşmasına rağmen köklerinden kopmadığını, sık sık Hürriyet Mahallesi'ne gelerek komşularıyla ilişkisinin sürdüğünü söyledi. Bir dönem filmlerde adı geçen 'Çeşme' filminin galasının burada yapıldığı, özel günlerde ve bayramlarda Tayfur'un mahalleye uğradığı aktarıldı.

Komşuların anıları ve yardımseverliği:

Kasım Eroğlu, 'Onu çocukluğundan beri tanırım. Mahallemizde ünlü oldu. Kendisi bizim gurur sebebimizdir' diyerek Tayfur'un mahallesine olan bağlılığını vurguladı. Eroğlu, sanatçının arabasıyla gelip mahalleliye yardım dağıttığını, bu davranışların halkta derin bir sevgi bıraktığını belirtti.

Bir diğer komşu Zerrin Avcı, Tayfur ile aynı ahşap yapıda karşılıklı odalarda büyüdüklerini anlattı: 'Evimizin bahçesinde büyük bir dut ağacı vardı. Altında oturup birlikte kahvaltı yapardık. Saz çalarak bize şarkılar söylerdi. O zamanlar henüz besteler yapıyorduk.' Avcı, ailenin o dönemde maddi zorluklar yaşadığını fakat ün kazandıktan sonra mahalleye yaptığı yardımları da hatırlattı; 'bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı' sözleriyle o anları tasvir etti.

Çalıştığı kahvehane ve dualar:

Kıraathane sahibi Mehmet Kartopal ise, Ferdi Tayfur'un bir dönem burada çalıştığını ve şarkılarında bahsettiği kahvehanenin bu mekân olduğunu söyledi. Kartopal, 'Kendisi burada büyüdü... Buraya gelir burada otururdu. Rahmetli Müslüm Gürses de buraya geliyordu. İkisi de bu kahvede yetiştiler' diyerek hem Tayfur'un hem de dönemin sanatçı çevresinin hafızasını anlattı.

Anma sırasında, Tayfur'un çalıştığı kahvehanede için dualar okundu ve mahallenin ortak hatırası olan anekdotlar paylaşıldı. Komşular, sanatçının hem müzikteki yerine hem de insan olarak bıraktığı izlere dikkat çekerek, 'Onun şarkılarının yeri doldurulamaz' ifadesiyle vedaya duyulan saygıyı dile getirdi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki anmalar, mahalle sakinlerinin ortak hatıralarını tazeledi ve Ferdi Tayfur'un isminin yalnızca bölge için değil, ülke çapında bir simge olarak yaşatılmaya devam edeceğini gösterdi.

ADANALI SANATÇI FERDİ TAYFUR, DOĞUM GÜNÜNDE DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ MAHALLEDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN ANILIRKEN, BİR DÖNEM ÇALIŞTIĞI KAHVEDE KENDİSİ İÇİN DUA OKUNDU.